Сильнейшее успокоительное нашли в огороде

Снизить уровень стресса и понизить эмоциональную активность помогает природное средство. Омега-3 содержится в распространенных продуктах, которые каждый может включить в ежедневный рацион.

Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 делает серьезно повышает устойчивость к стрессу. Это выяснили ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл, проведя соответствующее исследование.

В группе испытуемых были как взрослые, так и дети. Оказалось, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом. Средство надолго успокаивает и приводит в норму после сильного стресса, а также позволяет избежать развития тяжелых депрессий.

Есть у омега-3 и другое важное свойство – употребление богатых веществом продуктов снижает агрессию у детей. Ученые установили, что ненасыщенные жирные кислоты позволяют ребятам и подросткам легче контактировать со своими сверстниками.

Очень полезны ненасыщенные жирные кислоты и пожилым людям. Исследователи утверждают, что жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память. При этом побочных эффектов у такого лечения почти нет, а результат лучше, чем у некоторых синтетических лекарств, сообщается в статье на сайте университета.

А главное – за этим средством не надо бегать в аптеку. Основные источники омега-3 – это размолотые семена льна и льняное масло, шпинат, листья портулака и картофель. Не менее полезны жирная морская рыба, рыбий жир, морепродукты и морские водоросли.