Найден природный аналог виагры

Повысить мужскую силу можно без медикаментов, выяснили ученые. Улучшить потенцию удастся с помощью вполне доступного продукта.

Более 100 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет приняли участие в исследовании, проведенном специалистами из Университета Ровира и Вирхилий в Испании. Одна группа добровольцев питалась как обычно, другой в рацион добавили орехи.

Рецепт прост: 60 граммов миндаля, фундука и грецких орехов творят чудеса. Потенция у сидевших на ореховой диете мужчин значительно улучшилась. Кроме того, возросло количество сперматозоидов.

Как выяснили исследователи, благотворное воздействие на мужское здоровье оказывают содержащиеся в орехах микроэлементы. В первую очередь это омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, селен, цинк и фолиевая кислота, сообщает Пятый канал со ссылкой на Business Insider.

Ранее Dni.Ru писали об опасности куриного мяса для мужского здоровья. По данным медиков, при разведении на фермах птицам дают женские гормоны. Препараты накапливаются в филе, что неблагоприятно отражается на способностях употребляющих его мужчин. Женщинам подобная пища вовсе грозит бесплодием.

А вот полезные для мужского здоровья продукты – в основном растительного происхождения. Исключение составляют яйца – это настоящая кладовая питательных веществ. Увеличат мужскую силу также сельдерей, свекла, имбирь и тыквенные семечки.