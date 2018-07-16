Найден элементарный способ профилактики рака
Оказывается, отличной профилактикой рака служит употребление омега-3 жирных кислот. Более того, насыщенный этими элементами рацион может остановить рост и распространение опухоли.
По мнению специалистов, этому способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA. Они образуются в организме при метаболизме омега-3, передает НСН.
Соединение убивало раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями. Кроме того, эпоксиды подавляли распространение больных клеток, останавливая формирование метастазов, сообщает MedicalXpress.
Лучшими источниками омега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечки и белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирные кислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера. Также они способны помочь предотвратить болезни сердца и диабет.
Как писали Dni.Ru, российские ученые разработали пищевые продукты со специальными добавками. Они подбираются с расчетом на профилактику рака конкретного органа.
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