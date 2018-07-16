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Здоровье

Найден элементарный способ профилактики рака

Фото: pixabay.com
Ученые из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, как можно предотвратить онкологию. Они рассказали, какие продукты позволят избежать этого страшного заболевания.
прочитано 1704 раза

Оказывается, отличной профилактикой рака служит употребление омега-3 жирных кислот. Более того, насыщенный этими элементами рацион может остановить рост и распространение опухоли.

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По мнению специалистов, этому способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA. Они образуются в организме при метаболизме омега-3, передает НСН.

Соединение убивало раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями. Кроме того, эпоксиды подавляли распространение больных клеток, останавливая формирование метастазов, сообщает MedicalXpress.

Лучшими источниками омега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечки и белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирные кислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера. Также они способны помочь предотвратить болезни сердца и диабет.

Как писали Dni.Ru, российские ученые разработали пищевые продукты со специальными добавками. Они подбираются с расчетом на профилактику рака конкретного органа. 

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Автор: Людмила Фоканова16 июля 2018, 11:09
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