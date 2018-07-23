Создано лекарство от неизлечимой болезни

Российские ученые разработали группу препаратов против гепатита В. Лекарства разрушают вирус внутри клеток печени, побеждая даже хроническую форму заболевания.

Доклинические испытания препаратов начнутся в 2019 году. В продаже лекарство может появиться через пять лет. По словам специалистов, у него нет аналогов в мире. Есть только средства, подавляющие вирус.

"До недавнего времени целевое разрушение генома вирусов было технически невыполнимо. Действие наших препаратов основано на новых видах нашумевших не так давно CRISPR/Cas9-систем", – цитирует газета "Известия" заведующего научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимира Чуланова.

Он добавил, что результаты российских разработок показали высокую эффективность и безопасность. Форма нового препарата пока не определена. Специалисты решают, будет он в таблетках или в виде вакцины.

В России проживают около двух-трех миллионов граждан с хронической формой вируса. Гепатит В может вызывать хроническую инфекцию и подвергать людей высокому риску смерти от цирроза и рака печени.

Напомним, что в конце 2017 года Россию захлестнула волна опасных недугов. По данным Роспотребнадзора, показатели возросли тогда почти на 50%, в частности резко увеличилось число заболевших гепатитом.

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