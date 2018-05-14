Топ-5 мужских продуктов

"Я не буду жевать траву, мне мясо надо" – любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы со здоровьем. Между тем, именно в продуктах растительного происхождения представители сильного пола могут найти самые полезные для своего организма вещества.



Команда тв-программы "Еда живая и мертвая" на НТВ составила список из пяти полезных продуктов для каждого мужчины.

Сельдерей



Древние греки считали, что сельдерей "разжигает страсть, и относили его к тем магическим средствам, которые в честь богини любви Афродиты назвали "афродизиаками". Дело, конечно, не в магии, а в химии: в сельдерее богатый набор витаминов и минералов – которые действуют, в частности, на сосуды, от состояния которых и зависит тонус определенных мест в организме мужчины. Еще в составе продукта вещество под названием апигенин – оно помогает бороться против вредного влияния на весь организм так называемого "пивного живота" – жировая ткань которого содержит зловредный фермент ароматазу – она превращает мужские гормоны в женские, заставляя расти грудь и придавая другие немужественные черты. Апигенин из сельдерея ароматазу блокирует!

Имбирь

Еще один продукт с крепкой маскулинной репутацией. Которая, между прочим, подтверждена современными исследованиями – оказалось, что этот корень на самом деле повышает уровень тестостерона. Такой эффект дают алкалоид гингерол (он-то и делает имбирь острым) и аминокислота аспарагин, которая заодно сохраняет гибкими сосуды сердца и других важных органов.

Впрочем, у имбиря, кроме явных плюсов, имеются и минусы. Он противопоказан людям с гастритом, язвой или камнями в желчном пузыре. При этих состояниях тот же самый гингерол может вызвать серьезный приступ. Кроме того, имбирь уменьшает свертываемость крови, и его не стоит принимать вместе с препаратами того же действия — антикоагулянтами, даже слабыми, такими, как аспирин.

Свекла

Другой полезный для мужчин корень – это свекла. Как недавно выяснили ученые, она умеет бороться с гомоцистеином — аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза – болезни, при которой в сосудах образуются холестериновые бляшки. Это и замедляет кровоток, и понижает потенцию, и вообще может закончиться инфарктом или инсультом.

Интересно, что в свекле есть аминокислота аргинин, которая в организме преобразуется в оксид азота, а это вещество регулирует тонус сосудов – увеличивая наполнение кровью самых важных органов. Тот же механизм, кстати, лежит и в основе действия некоторых весьма дорогостоящих лекарств для мужчин. Очень уважают аргинин спортсмены: они пьют его в виде добавок, и не только для большей эффективности тренировок.

Тыквенные семечки

Положительно влияют на мужское здоровье и семечки, особенно тыквенные. Там просто уйма витаминов и минералов, главный из которых – цинк. Именно за него ценят и устриц, но семена, конечно, дешевле. А еще цинк борется с простудой и помогает замедлить облысение. Так что горсть тыквенных семечек каждый день – это в прямом смысле то, что доктор прописал.

Яйца

Вы заметили, что в списке в основном растительные продукты? Это не случайно – наука говорит, что избыток животной еды – плохо для здоровья, в том числе и мужского. Но есть и счастливые исключения. Например, яйца – это настоящий сгусток полезных веществ. Тут важно, конечно, опять напомнить - если вы в целом переедаете, то ничего хорошего даже самые здоровые продукты не принесут. А вот если в рационе преобладает легкая в основном растительная еда, то вот как раз из яиц организм с удовольствием возьмет и холестерин для построения нервов и половых гормонов, и витамин Е, он же токоферол – а это название не случайно переводится с древнегреческого как "приносящий деторождение".

Важно, что не всякий белок хорош. Например, съев колбасы или свиного шашлыка, вы вместе с белками получите и внушительную порцию неполезных жиров, что может привести к атеросклерозу и проблемам все с теми же сосудами.

"Еда живая и мертвая" - научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинским образованием, посвященный еде. В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.