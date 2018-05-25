Деньги из дыма: курильщикам заплатили за отказ от табака
Чтобы проверить, сработает ли это, эксперты провели исследование, в котором приняли участие около шести тысяч никотинозависимых. Испытуемых разделили на несколько групп в соответствии с методом заставить их бросить курить.
Участников одной снабжали мотивирующей информацией о пользе здорового образа жизни. Второй предлагали никотиновые пластыри и фармацевтические препараты. Для третьей группы выделили электронные сигареты, передает CBS News.
Однако в более интересных условиях оказались остальные участники исследования. В последних двух группах давали по 600 долларов каждому. Этих денег испытуемых лишали в том случае, если они срывались и снова начинали курить в течение полугода.
Результаты эксперимента показали, что в тех группах, где добровольцам предлагали традиционную помощь, курить бросили лишь 0,1%. При этом лучше всего силу воли проявили участники, которым платили.
Многие специалисты раскритиковали результаты исследования. Они заявили, что экспериментаторы понятия не имеют, сколько человек в каждой группе воспользовались инструментами для отказа от курения.
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