Деньги из дыма: курильщикам заплатили за отказ от табака

Исследовательская группа из США выяснила, что электронные сигареты и прочие методы избавиться от вредной привычки не работают. Вместо этого медики предложили поощрять отказ от табака деньгами.



Чтобы проверить, сработает ли это, эксперты провели исследование, в котором приняли участие около шести тысяч никотинозависимых. Испытуемых разделили на несколько групп в соответствии с методом заставить их бросить курить.

Участников одной снабжали мотивирующей информацией о пользе здорового образа жизни. Второй предлагали никотиновые пластыри и фармацевтические препараты. Для третьей группы выделили электронные сигареты, передает CBS News.

Однако в более интересных условиях оказались остальные участники исследования. В последних двух группах давали по 600 долларов каждому. Этих денег испытуемых лишали в том случае, если они срывались и снова начинали курить в течение полугода.

Результаты эксперимента показали, что в тех группах, где добровольцам предлагали традиционную помощь, курить бросили лишь 0,1%. При этом лучше всего силу воли проявили участники, которым платили.

Многие специалисты раскритиковали результаты исследования. Они заявили, что экспериментаторы понятия не имеют, сколько человек в каждой группе воспользовались инструментами для отказа от курения.