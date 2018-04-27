Пищевая сода оказалась лекарством от многих болезней
Эксперты доказали, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты. В свою очередь та помогает пищеварению, убивая болезнетворные частицы.
Медики также убеждены, что употребление соды снижает нагрузку на селезенку, сообщает портал MedicalXpress. Снижается количество элементов, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивается число противовоспалительных клеток.
В ходе эксперимента специалисты давали растворенную в воде соду людям и крысам. Они обнаружили, что употребление такой смеси в течение двух недель значительно влияло на активность иммунной системы.
Аналогичным образом сода влияет на почки, считают медики. Один из авторов исследования заявил, что при сбоях в этом органе кровь может сильно окислиться. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сода, которая является всасывающим антацидом, замедляет вредоносный процесс.
Ранее ученые пришли к выводу, что употребление небольших порций темного шоколада положительно влияет на иммунитет. Несколько граммов десерта в день способны улучшить память, снизить уровень стресса и простимулировать мозговую активность.
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