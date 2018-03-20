Россиян атаковала новая вспышка гриппа

В России вновь вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, вторая волна формируется за счет гриппа группы В. Она добавила, что люди, которые сделали прививки, практически не болеют.

"Коллеги вовремя принимают все меры, поэтому высоких превышений эпидпорога в целом по России нет", – приводит слова руководителя ведомства "Интерфакс". Также Анна Попова отметила, что в этом сезоне новых штаммов гриппа не выявлено. "Все штаммы были спрогнозированы – все, что мы выявляли на территории России, соответствовали вакцинным и никаких особенностей не имели", - сказала глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем она заявила, что еще в течение месяца мы будем жить "в условиях поднимающихся и опускающихся уровней заболевания". При этом в ряде субъектов нашей страны они будут превышать порог. Попова призвала россиян заботиться о своем здоровье и соблюдать необходимые правила, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора.

По ее словам, в этом году эпидсезон прошел достаточно спокойно, несмотря на то, что Россию окружали страны с достаточно высокими уровнями заболеваемости. "Сейчас нам нужно спокойно, уверенно, не ослабляя наших действий, пережить вторую волну", – резюмировала Попова.

Напомним, 7 марта сообщалось, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 24 регионах России. При этом к обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть – эпидемия паротита (свинки). Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связан с отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и не болевшие свинкой дети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100-процентной вероятностью. А передается инфекция воздушно-капельным путем.