Пандемия гриппа

Эпидемия будет давать о себе знать еще в течение месяца
Свиной грипп выявлен в Хабаровске у школьника, отдыхавшего в Таиланде
Вирус птичьего гриппа был зафиксирован на ферме по разведению уток
Первые случаи смерти от свиного гриппа зафиксированы в Подмосковье
Новым гриппом заразились уже 2300 голландцев, шестеро уже скончались
Андрей Фурсенко и Геннадий Онищенко написали письмо о профилактике гриппа в школах
Японские ученые изобрели новое средство, позволяющее вылечить свиной грипп
Росздравнадзор обнародовал справедливые цены на препараты против гриппа
Медики опасаются появления мутирующего вируса
Посетителям запрещено приближаться к животным ближе, чем на два километра