Лишний вес мешает бороться с раком

Медики из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение не дает вылечить злокачественные новообразования молочной железы. Жировые отложения делают клетки опухоли нечувствительными к терапии.

Специалисты исследовали 99 пациентов с онкологией. Больным вводили анти-VEGF препараты. Это лекарство применяется для борьбы с ангиогенезом (процесс образования новых кровеносных сосудов) и развитием метастазов. Исследователи обнаружили, что пациенты с избыточным весом хуже реагируют на лечение, чем онкобольные, у которых нет ожирения: у полных людей опухоли были на 33% больше.

Кроме того, в скоплении злокачественных клеток у больных с более высоким уровнем жира уменьшилось количество сосудов, что может влиять на реакцию на химиотерапию и затрудняет проникновение лекарства внутрь новообразований. Также эксперты выявили некоторую закономерность: 70% женщин с раком молочной железы имеют избыточный вес.

Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых из Университета штата Мичиган, которые намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.

По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.