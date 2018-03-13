У россиян стали чаще находить рак

В России зафиксировано уменьшение смертности от онкологических заболеваний. По словам специалистов, это связано с улучшением методов диагностики.

В 2015-2016 годах смертность от рака в России росла, но в 2017-м произошло резкое снижение: от онкологии умерли 289 тысяч россиян. Это на 3,5% меньше, чем в 2016 году.

Медики считают, что к такому падению привели массовая диспансеризация и специальные обследования, позволяющие выявлять рак на начальных этапах его развития. "Благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака – до 85%", – цитирует представителя Минздрава Ura.ru.

Благодаря современным методам наблюдается увеличение показателя впервые выявленных онкозаболеваний. Так, в 2016 году было обнаружено 2403 случая онкологии на 100 тысяч населения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 года на 38,8%.

Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых из Университета штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.

По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.