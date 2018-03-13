Ученые: Бездушность передается по наследству

Ученые выявили связь между генами и способностью проявлять сочувствие. Выяснилось, что каждый десятый не способен на сопереживание.

Специалисты из Кембриджского университета и биотехнической компании 23andMe провели широкомасштабное исследование. Они проанализировали ДНК-пробы 46 тысяч человек. Также испытуемые заполнили специальные анкеты, по которым можно оценить коэффициент эмпатии.

Эксперты установили, что 90% различий в уровне сопереживания вызваны социальными факторами, такими как воспитание и традиции, а 10% заложены на генетическом уровне. "Обнаружение того, что часть наших различий на уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает понять, например, людей, больных аутизмом, с трудом представляющих мысли и чувства других", — цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна журнал Translational Psychiatry.

Какие конкретно гены отвечают за сочувствие, ученым пока не известно. При этом результаты четко показывают гендерный перекос: женщины в большей степени склонны к эмпатии, чем мужчины.

Эмпатия – осознанное сопереживание другому человеку в его эмоциональном состоянии. Эмпат – личность, у которой выработана способность к сочувствию. Развитие этого качества занимает значимое место в росте эмоционального интеллекта. Оно помогает познать состояния ближнего, ориентируясь на жесты и мимику.

Эмпатия помогает в любом социальном взаимодействии. Мы подсознательно тянемся к людям, которые хорошо понимают нас, и отталкиваем тех, кто этого сделать не может.