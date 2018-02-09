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Здоровье

Сушилки в общественных туалетах оказались смертельно опасными

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Rodriguez
Жительница США Николь Вард получила шокирующие доказательства опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Внутри устройства, как она выяснила, размножаются патогенные грибы.
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Проблема чистоты общественных туалетов остается актуальной по всему миру. Людям объясняют, что в таком месте необходимо вести себя крайне внимательно и по возможности меньше контактировать с грязными поверхностями. Однако мытье рук и последующая их сушка обычно не вызывают никаких опасений.

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Проверка американки Николь Вард пошатнула уверенность в безопасности и разумности такого подхода. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию разросшегося патогенного гриба. Как она утверждает, его споры находились как раз в сушилке для рук в общественном туалете.

"Хорошо, ребята. Вы готовы расширить свое сознание? Это то, что выросло в чашке Петри за несколько дней. Я засунула тарелку в закрытую сушилку для рук в общественном туалете на три минуты. Да, только на три", – рассказала Николь Вард.

"Никогда не сушите свои руки с помощью этих штук. Несколько штаммов патогенных грибов и бактерий окружают ваши руки, а вы думаете, что идете с чистыми руками", – добавила она. Американка подчеркнула, что написала это сообщение не для того, чтобы вызвать страх у подписчиков, а для того, чтобы раскрыть людям глаза на некоторые опасности.

Болезнетворные бактерии и грибки могут вызывать как не очень приятные, но относительно легкие последствия для здоровья человека, так и привести к летальному исходу. Как оказалось, столкнуться с этой опасностью можно даже в том случае, если человек в точности следует всем рекомендациям по соблюдению норм гигиены.

Автор: Геннадий Куприянов9 февраля 2018, 08:39

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