Вейпы хотят приравнять к сигаретам

Партия "Единая Россия" примет к работе законодательные инициативы от представителей всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Помимо прочего, одно из предложений касается необходимости приравнивания вейпов к сигаретам.

Предложения общественников поступили к депутату Госдумы, координатору партпроекта "ЕР" "Здоровое будущее" Дмитрию Морозову. "Первая часть предложений касалась наших мер по противодействию табакокурению и профилактике табака, электронных средств доставки никотина", – пояснил он.

По словам парламентария, в профильном думском комитете находится 14 законопроектов, касающихся вейпов, электронных сигарет и кальянов. Кроме того, подчеркнул Морозов, крайне важен вопрос профилактики йододефицита, в связи с чем необходима соответствующая государственная программа.

"Необходимо йодирование продуктов питания, в первую очередь, хлеба, использование йодированной соли, потому что это профилактика заболеваний щитовидной железы и врожденных патологий", – заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее".

В ходе встречи с волонтерами, которая прошла в понедельник, 26 февраля, Морозов рассказал собравшимся о нормативно-правовой базе охраны здоровья в нашей стране, а также важных законопроектах в этой сфере, принятых нижней палатой в прошлом году. Поговорили и об имеющихся проблемах: в частности, это безопасность медработников, медицина на транспорте и в школах.

Комментируя итоги встречи, глава всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук отметил, что консультации с представителями законодательной власти необходимы для дальнейшего эффективного развития медицины в России. "Можно обсудить какие-то предложения по законодательным инициативам, поддержать какие-то вопросы, которые рассматриваются в Госдуме, провести широкое обсуждение в профессиональной молодежной среде и получить обратную связь", – пояснил он.

Партпроект "Единой России" "Здоровое будущее" нацелен на обеспечение граждан максимально качественной и доступной медициной, внедрение высоких технологий в этой сфере, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одно из главных направлений программы - дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медучреждений, школьной медицины. Не менее важное направление работы партийцев – улучшение качества окружающей среды и экологических условий.