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Регионы

Почему люди обращаются за помощью к "Единой России"

Фото: vk.com/duma
С момента окончания новогодних праздников в региональные и местные общественные приемные "Единой России" обратилось уже более 130 тысяч граждан, что на 43 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила председатель комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.
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По ее словам, значительно увеличилось количество обращений, касающихся работы судебных и исполнительных органов, системы социального обеспечения, по финансово-экономическим вопросам, в частности, относительно потребительских кредитов, отметила Карелова.

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"Традиционно актуальными для граждан остаются вопросы ЖКХ, обеспечения жильем и вопросы здравоохранения. Региональные партийные приемные организуют круглые столы и тематические приемы, которые позволяют информировать жителей регионов по наиболее актуальным вопросам", – добавила она.

Председатель комиссии по обращению с гражданами отметила, что в приемных "Единой России" люди могут получить квалифицированную юридическую и иную помощь. По ее словам, партийные приемные в регионах организуют круглые столы, что позволяет информировать граждан по наиболее актуальным вопросам. 

"В общественных приемных меняется формат работы, они работают на упреждение, проводят большую разъяснительную работу, информирование граждан об изменениях в законодательстве", – подчеркнула Карелова.

Она привела в пример вебинар в социальной сети "ВКонтакте" "Управление многоквартирными домами", который прошел в Пермском крае. Мероприятие было направлено на информирование граждан о наиболее актуальных изменениях в области жилищно-коммунального хозяйства, при этом люди получили рекомендации по улучшению условий проживания в многоквартирных домах.

В свою очередь, отделение партии в Свердловской области провело круглый стол на тему налогообложения. Присутствующие обсудили порядок и возможности перерасчета в части налога на имущество физических лиц в 2014-2016-х годах.

"Подобные практики реализуются почти во всех региональных приемных. Активно используются различные формы взаимодействия с гражданами, в том числе в социальных сетях", – отметила Карелова.

Автор: Иван Поляков16 февраля 2018, 18:18

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