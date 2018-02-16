Почему люди обращаются за помощью к "Единой России"
По ее словам, значительно увеличилось количество обращений, касающихся работы судебных и исполнительных органов, системы социального обеспечения, по финансово-экономическим вопросам, в частности, относительно потребительских кредитов, отметила Карелова.
"Традиционно актуальными для граждан остаются вопросы ЖКХ, обеспечения жильем и вопросы здравоохранения. Региональные партийные приемные организуют круглые столы и тематические приемы, которые позволяют информировать жителей регионов по наиболее актуальным вопросам", – добавила она.
Председатель комиссии по обращению с гражданами отметила, что в приемных "Единой России" люди могут получить квалифицированную юридическую и иную помощь. По ее словам, партийные приемные в регионах организуют круглые столы, что позволяет информировать граждан по наиболее актуальным вопросам.
"В общественных приемных меняется формат работы, они работают на упреждение, проводят большую разъяснительную работу, информирование граждан об изменениях в законодательстве", – подчеркнула Карелова.
Она привела в пример вебинар в социальной сети "ВКонтакте" "Управление многоквартирными домами", который прошел в Пермском крае. Мероприятие было направлено на информирование граждан о наиболее актуальных изменениях в области жилищно-коммунального хозяйства, при этом люди получили рекомендации по улучшению условий проживания в многоквартирных домах.
В свою очередь, отделение партии в Свердловской области провело круглый стол на тему налогообложения. Присутствующие обсудили порядок и возможности перерасчета в части налога на имущество физических лиц в 2014-2016-х годах.
"Подобные практики реализуются почти во всех региональных приемных. Активно используются различные формы взаимодействия с гражданами, в том числе в социальных сетях", – отметила Карелова.
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