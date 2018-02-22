Российские ученые победили диабет

Искусственные клетки, созданные российскими учеными, избавят людей от диабета. А скоро из них начнут выращивать полноценные органы.

Клетки, производящие инсулин, российские специалисты вырастили в лабораторных условиях. Созданный из стволовых клеток материал замещает клетки поджелудочной железы, которые поражаются при диабете.

О достижениях в медицине рассказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении". По ее словам, уже сейчас специалисты в России могут формировать из таких клеток эквиваленты органов и систем человеческого организма. Уже созданы искусственная уретра, элементы хрящевой ткани.

"У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека. Безусловно, прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", – сказала Скворцова.

О том, что такие технологии готовы к "выходу в свет", министр заявляла еще в октябре прошлого года. Скорцова говорила, что клеточные методы лечения сахарного диабета в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов, напоминает РИА Новости.

Ранее Dni.Ru писали о том, что пиво помогает бороться с лишним весом, повышенным давлением и даже диабетом.Один из основных ингредиентов пива – хмель. А в нем содержится вещество ксантогумол, которое и придает целительные свойства столь любимому во многих странах напитку.

Специалисты установили, что у грызунов, которые получали гидрогенизированные производные ксантогумола, снизилась резистентность к инсулину – это фактор, приводящий к диабету второго типа. Вдобавок у хвостатых пациентов оказалась ниже восприимчивость к лептину, который отвечает за чувство голода. В результате мыши стали меньше есть – что сглаживало злоупотребление жирной пищей.

