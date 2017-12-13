У импотенции нашли неожиданные причины
Уровень тестостерона падает даже от занятий марафонским бегом, выяснили дотошные немцы. Естественно, это отрицательно сказывается на либидо.
Но самыми опасными видами оказались те, что связаны с ездой. Негативно влияет на потенцию велоспорт. Медики советуют спортсменам оборудовать свои "болиды" широкими седлами, а в пути чаще менять позу. Также вредны верховая езда и катание на мотоцикле.
Как ранее сообщалось, исследователи из Университета Новой Англии выяснили, что около 3‐6% населения испытывают бесконтрольное сексуальное влечение. Лечить его так же нелегко, как и наркоманию, писали Dni.Ru со ссылкой на The Daily Telegraph.
Красный с голубым! #велоспорт pic.twitter.com/hp7x98E5US— Велоспорт (@cycling_edge) 9 декабря 2017 г.
По словам ученых, у каждого человека существует предел сексуальной активности. А любые попытки контролировать влечение могут привести к расстройству психики. В то же время чрезмерное желание получить удовольствие может так же негативно отразиться на здоровье. К последствиям относятся заболевания, передающиеся половым путем и физические травмы.
Специалисты убеждены, что гиперсексуальность так же сильно влияет на мозг человека, как болезнь Паркинсона и биполярное аффективное расстройство.
Кроме того британские ученые также выяснили, что мужской оргазм может быть опасен для зрения. Дело в том, что во время секса кровеносные сосуды глазных яблок наполняются кровью и венозное давление сетчатки резко увеличивается. Это происходит из-за задержки дыхания.
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