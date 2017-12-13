У импотенции нашли неожиданные причины

Занятие некоторыми видами спорта серьезно сказывается на потенции у мужчин. Какие именно состязания представляют угрозу мужскому здоровью, выяснили немецкие ученые из Кельна.



Уровень тестостерона падает даже от занятий марафонским бегом, выяснили дотошные немцы. Естественно, это отрицательно сказывается на либидо.

Но самыми опасными видами оказались те, что связаны с ездой. Негативно влияет на потенцию велоспорт. Медики советуют спортсменам оборудовать свои "болиды" широкими седлами, а в пути чаще менять позу. Также вредны верховая езда и катание на мотоцикле.

Как ранее сообщалось, исследователи из Университета Новой Англии выяснили, что около 3‐6% населения испытывают бесконтрольное сексуальное влечение. Лечить его так же нелегко, как и наркоманию, писали Dni.Ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам ученых, у каждого человека существует предел сексуальной активности. А любые попытки контролировать влечение могут привести к расстройству психики. В то же время чрезмерное желание получить удовольствие может так же негативно отразиться на здоровье. К последствиям относятся заболевания, передающиеся половым путем и физические травмы.

Специалисты убеждены, что гиперсексуальность так же сильно влияет на мозг человека, как болезнь Паркинсона и биполярное аффективное расстройство.

Кроме того британские ученые также выяснили, что мужской оргазм может быть опасен для зрения. Дело в том, что во время секса кровеносные сосуды глазных яблок наполняются кровью и венозное давление сетчатки резко увеличивается. Это происходит из-за задержки дыхания.