Создана уникальная вакцина от рака

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) заявили о разработке эффективного препарата от рака. Уже начались клинические испытания.

В основе медикамента – модифицированный вирус коровьей оспы Pexa-Vec. Именно он не дает зараженным клеткам развиваться и стимулирует иммунитет на борьбу с ними. Благодаря генной модификации вирус может размножаться только в клетках опухоли. Вакцина блокирует рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественное новообразование, снижая его рост.

Препарат вводят внутривенно, а не в саму опухоль. Это позволяет лекарству атаковать не только первичный рак, но и метастазы в других местах организма, сообщает MedicalXpress.

Американские специалисты испытали новинку на мышах с раком поджелудочной железы. Pexa-Vec уничтожил лишь часть злокачественных клеток, но вызванный им иммунный ответ привел к исчезновению новообразования.

Ранее российские эксперты высказали мнение, что для лечения онкологических заболеваний будут использовать персонифицированные вакцины. По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, такой препарат создается в нашей стране.

Суть метода в том, что с опухолью борются с помощью клеток, взятых у самого пациента. Некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают "колонию", а потом вводят пациенту.