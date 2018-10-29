Найден принципиально новый метод лечения рака
Одна из проблем в лечении рака – подавленная иммунная система организма. Как выяснили бельгийские ученые, снижению защитных функций содействует высвобождение белкового вещества цитокина – TGF-beta. Этот белок воздействует на клетки иммунной системы – лимфоциты, заставляя их снижать свою активность и пропускать раковые клетки.
Исследователи пришли к выводу: чтобы заставить организм оказывать сопротивление компонентам рака и уничтожать их, необходимо заблокировать действие упомянутого белка. В результате было найдено антитело, которое сможет нейтрализовать активность TGF-beta.
"Цитокин, который известен под названием TGF-beta, нужен для контроля силы и продолжительности иммунного ответа. Если вмешаться в этот биологический механизм, то можно получить инструмент для борьбы со злокачественными клетками", – пишут авторы исследования в издании MedicalXpress.
Как отмечают специалисты, в последнее время исследователи все чаще предлагают задействовать для лечения рака внутренние резервы самого организма. Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2018 году была присуждена ученым, которые смогли открыть механизм, позволяющий "разбудить" противоопухолевый иммунитет. Продолжая следовать этой концепции, исследователи и создали искусственные антитела. Они воздействуют на вещества, тормозящие иммунные реакции организма, – и могут стать прорывом в лечении рака.
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