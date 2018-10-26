Никакого риска: опровергнута связь смартфонов с развитием рака
Источником магнитного излучения являются многие предметы. Это и телевизор, и различные провода, и солнце. Не исключение – мобильные телефоны. Однако эти излучения не представляют никакой опасности, заверил член правления Российского общества клинической онкологии, профессор Николай Жуков.
По его словам, об этом свидетельствуют результаты работ, проведенных в Западной Европе и США. "Были некие теоретические предпосылки, но исследования не показали, пока, во всяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний", – сказал Жуков.
Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно безвредны. Их использование ведет к гиподинамии и мышечной гипотрофии.
"Проблема в том, что дети не занимаются спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия – это бич нашего времени. А потом присоединяются все остальные проблемы. Дети становятся слабыми, происходит мышечная гипотрофия", – пояснил кандидат медицинских наук Сергей Дедов.
Другие отрицательные эффекты – проблема сухого глаза и близорукость. В норме человек должен моргать 15-17 раз в минуту. При использовании гаджетов моргание сокращается до трех-пяти раз, а иногда и до одного. Это ведет к тому, что глаз пересыхает, краснеет, появляется ощущение песка или инородного тела. Также длительное использование гаджетов приводит к развитию близорукости у людей после 20 лет, у которых она генетически не была заложена, передает РИА Новости.
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