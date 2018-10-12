В России рухнули цены на iPhone

Стали дешевле iPhone нового и старого поколений. Это XS и XS Max, а также безрамочные флагманы прошлого года iPhone X.

Старые "яблочные" гаджеты с объемом памяти 256 гигабайт обойдутся покупателям примерно в 65 тысяч рублей. Изначально смартфон стоил 92 тысячи.

В свою очередь новинки Apple также продаются дешевле по сравнению с официальной ценой. По данным исследования рынка "Яндекс.Маркет", стоимость iPhone XS с 64, 256 и 512 гигабайтами памяти стартует от 73, 83 и 97 тысяч рублей соответственно. На старте продаж цена гаджета составляла 88 тысяч рублей за "младшую" модель.

Изначально стоивший 97 тысяч рублей iPhone XS Max после падения цен и массовых неофициальных поставок подешевел до 83 тысяч рублей за модификацию 64-гигабайтового смартфона. Гаджеты с памятью в 256 и 512 гигабайт стоят от 93 тысяч и 101 тысячи рублей соответственно.

Ранее три модели смартфонов Apple подвергли критике. Представленный 12 сентября iPhone оказался не таким идеальным, как заявлялось. Как писали Dni.Ru, особенно много жалоб на дисплей, который в экономном режиме некорректно отображает черный цвет. Кроме того, при тестировании iPhone XS и XS Max показали среднюю устойчивость к ударным повреждениям корпуса и защитных стекол.