Найден самый эффективный способ продлить жизнь пенсионерам

Найден способ снизить риск преждевременной смерти в пожилом возрасте. Продлить жизнь поможет употребление морепродуктов и орехов.

Американские ученые установили, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и в орехах.

Ученые из университета Тафтса в Бостоне наблюдали за здоровьем пациентов в период с 1992 по 2015 год. В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч добровольцев, чей средний возраст составил 74 года.

У добровольцев взяли анализы в начале эксперимента, а затем спустя шесть и тринадцать лет. При этом испытуемых разделили на пять групп по количеству омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови.

В результате исследования была доказана польза этих веществ для организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеновая кислота – на 21%, сообщает Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом. Средство надолго успокаивает и приводит в норму после сильного стресса, а также позволяет избежать развития тяжелых депрессий.

У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память. При этом побочных эффектов у такого лечения почти нет, а результат лучше, чем у некоторых синтетических лекарств

