Пять мифов о липосакции

Термин "липосакция" давно и прочно вошел в нашу жизнь. Кажется, операция по уменьшению объема жировой ткани уже давно перестала быть привилегией звезд и богатых людей. Она стала доступна всем и завоевала рынок эстетической хирургии наравне с другими манипуляциями по усовершенствованию тела.

С помощью липосакции многие приобретают заветные формы и желанную стройность. К ней прибегают всякий раз, когда хочется быстрого и эффектного результата. О ней говорят часто и иногда даже саркастически. Неудивительно, что липосакция обрастает легендами. Dni.Ru решили развенчать мифы, связанные с популярной операцией, и обратились за комментариями к пластическому хирургу Дмитрию Саратовцеву.

МИФ ПЕРВЫЙ. Липосакция – это единственный эффективный способ быстро и заметно похудеть.

Липосакция – это ни в коем случае не метод для борьбы с ожирением. Это операция, предназначенная для контурной пластики тела, но никак не для того, чтобы быстро и качественно похудеть.

Оказывается, у мужчин и женщин есть некоторые участки тела, где жир накапливается независимо от диет и занятий спортом. Например, у женщин это область внутренней поверхности коленей, живота, поясницы и подбородка. Избавиться от жира в этих частях тела очень сложно, а зачастую невозможно. В этом случае коррекция контуров тела с помощью липосакции оправдана.

МИФ ВТОРОЙ. За одну процедуру можно легко откачать 10 литров жира.

Десять литров жира – очень большой объем. Если его убрать в один момент, в организме могут начаться серьезные нарушения, требующие коррекции вплоть до реанимационного отделения. Для каждой области тела существуют нормы допустимых объемов жира, который можно откачать за один раз. Считается, что этот объем не должен превышать, в целом, 6 литров.

К сожалению, существуют недобросовестные хирурги, которые берутся за откачивание недопустимо больших объемов жировой ткани, тем самым, сильно рискуя жизнью и здоровьем пациента. После этой манипуляции в организме нарушается водно-электролитный баланс. Его приходится восполнять с помощью переливания различных жидкостей и кровезаменителей.

МИФ ТРЕТИЙ. Липосакция портит внешний вид кожи.

На самом деле, все зависит от возраста, в котором делается липосакция. Если пациент молод и его кожа в хорошем состоянии, то эта процедура никак не изменит ее качество.

Состояние кожи зависит от многих факторов. В основном, это уровень коллагена в организме, эластина, а также генетическая предрасположенность. Коже возрастных пациентов операция, увы, не придаст более молодой и упругий вид. В большинстве таких случаев придется прибегнуть к подтяжке мягких тканей.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Липосакция – это косметологическая процедура, которая не требует длительной реабилитации.

Все зависит от количества зон, обработанных липосакционным методом, и объема откачанного жира. Чем больше участков тела прооперировано, тем больше времени займет восстановление. Если сделать, например, только липосакцию подбородка, то пациент может покинуть клинику через несколько часов. Липосакция – это все же операция, перед которой пациент должен пройти обязательное обследование и последующую реабилитацию, соблюдая рекомендации хирурга.

МИФ ПЯТЫЙ. Разные виды липосакции по-разному воздействуют на организм человека.

На сегодняшний день актуальны несколько видов липосакции. В первую очередь, широко продвигается ультразвуковая липосакция. Ультразвуком можно работать в поверхностных слоях жира. Это, как правило, не вызывает побочных эффектов. На второе место по популярности можно смело поставить лазерную липосакцию. Она также пользуется большим спросом, как у врачей, так и у пациентов, особенно у обладателей дряблой, пожилой кожи. Среди пластических хирургов бытует мнение, что кожа после липосакции с помощью лазера заметно подтягивается. Третье место можно отдать гравитационной липосакции, где конец канюли (трубка, предназначенная для введения в полости человеческого организма) выполняет определенные движения. Считается, что такая операция менее травматична. Но принцип у всех методов, так или иначе, один. Самым распространенным и основным видом откачки жировой ткани является вакуумная липосакция.

К любой операции нужно подходить разумно. Прежде чем предпринять визит к пластическому хирургу, важно понять, для чего это нужно, как делается та или иная манипуляция, какие могут быть последствия и как выйти из осложнений, если таковые вдруг возникли. Сделав липосакцию, необходимо вести правильный образ жизни, соблюдать диету и заниматься спортом. Держаться следует в одном весе. Его колебание не должно превышать 3-5 килограммов. В противном случае, жировая ткань будет снова накапливаться, сведя все старания к нулю.