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Здоровье

В России запретили смертельный препарат для похудения

Фото: GLOBAL LOOK press
Роскомнадзор сообщил о блокировке интернет-магазина "жиросжигающего" препарата DNP (ДНП, ДНФ, 2,4-динитрофенол). Эксперты признали средство опасным для жизни и здоровья.
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На данный момент домен разделегирован, а доступ к ресурсу заблокирован. Выяснилось, что широко распространенный благодаря рекламе "жиросжигатель" не зарегистрирован в качестве спортивного питания, лекарства или пищевой добавки.

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Препарат содержит красители, которые применяются для пропитки дерева и тканей. Его прием внутрь может стать угрозой для жизни, сообщает Роскомнадзор.

При применении DNP были отмечены повреждения кожи, серьезное повышение температуры тела и расстройство пищеварительной системы. Более того, зафиксированы смертельные случаи из-за отеков легких и мозга. Ведомство просит отказаться от приобретения и употребления указанного продукта, а также принимает меры для его изъятия из оборота.

Большую популярность метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола приобрел после Первой мировой войны. Врачи заметили, что работники складов взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых не толстели, но не учли, что это вещество ядовитое.

По мнению специалистов, желающие похудеть без физической нагрузки могут добиться результата, но сохранить его – вряд ли. "Тонус мышечный, здоровье без физической нагрузки невозможны. Важен комплексный поход. Здоровый образ жизни складывается из трех частей – здоровое питание, физическая активность и психологический комфорт. Без трех этих составляющих о здоровье мы говорить не можем", – уверена врач-диетолог Елена Белова.

Автор: Людмила Фоканова16 января 2018, 13:06

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