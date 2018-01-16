В России запретили смертельный препарат для похудения

Роскомнадзор сообщил о блокировке интернет-магазина "жиросжигающего" препарата DNP (ДНП, ДНФ, 2,4-динитрофенол). Эксперты признали средство опасным для жизни и здоровья.

На данный момент домен разделегирован, а доступ к ресурсу заблокирован. Выяснилось, что широко распространенный благодаря рекламе "жиросжигатель" не зарегистрирован в качестве спортивного питания, лекарства или пищевой добавки.

Препарат содержит красители, которые применяются для пропитки дерева и тканей. Его прием внутрь может стать угрозой для жизни, сообщает Роскомнадзор.

При применении DNP были отмечены повреждения кожи, серьезное повышение температуры тела и расстройство пищеварительной системы. Более того, зафиксированы смертельные случаи из-за отеков легких и мозга. Ведомство просит отказаться от приобретения и употребления указанного продукта, а также принимает меры для его изъятия из оборота.

Большую популярность метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола приобрел после Первой мировой войны. Врачи заметили, что работники складов взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых не толстели, но не учли, что это вещество ядовитое.

По мнению специалистов, желающие похудеть без физической нагрузки могут добиться результата, но сохранить его – вряд ли. "Тонус мышечный, здоровье без физической нагрузки невозможны. Важен комплексный поход. Здоровый образ жизни складывается из трех частей – здоровое питание, физическая активность и психологический комфорт. Без трех этих составляющих о здоровье мы говорить не можем", – уверена врач-диетолог Елена Белова.