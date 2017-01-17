Окунание в ледяную воду является сильным стрессом для всего организма
Самые безумные диеты XX века
Метод частого жевания.
Впервые об этом способе похудеть заявил американский диетолог Горас Флетчер, которого часто называют "великий жеватель". Медик предположил, что твердая пища наиболее хорошо усваивается организмом только в том случае, если она тщательно измельчена. В связи с этим Флетчер заявил, что каждый кусок необходимо пережевывать 32 раза – пока пища не превратится в жидкую кашу.
Используя свой собственный метод, диетолог похудел почти на 18 килограммов, а заодно приобрел популярность и множество последователей по всему миру. Впрочем, сейчас уже мало кто из специалистов относится к этому методу серьезно.
Похудение с помощью динитрофенола.
После Первой мировой войны большую популярность приобрел метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола. Именно тогда врачи заметили, что рабочие, работавшие на складах взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых, не толстели. Оказалось, что динитрофенол ускоряет обмен веществ, помогая избавляться от лишнего жира в организме.
Препарат, содержащий чудо-вещество, постепенно приобрел невероятную популярность. Однако медики не учли, что динитрофенол – вещество ядовитое и побочные эффекты от него в виде потери сознания, развития катаракты и летального исхода в конце концов остудили пыл худеющих.
Черви.
В 20-х годах на Западе приобрела популярность идея, что лучший способ много есть и не толстеть – это завести в своем организме паразита, который будет поглощать всю съеденную пищу, а значит, препятствовать жировым отложениям. В частности, один из таких методов предлагал прием таблетки, содержащей личинку ленточного червя.
Продавцы чудесного средства обещали клиентам стремительную потерю веса – до пяти килограммов в неделю. Однако наряду с жировыми отложениями паразит стремительно поглощал и весь остальной организм.
На сегодняшний день эта безумная система похудения воплощается в мега-популярных тайских таблетках. Как утверждают производители, в состав их продукции входят не более двух яиц гельминтов (глистов) либо фрагментарные части паразитирующих особей.
Табачная диета.
В середине XX века идея стройности окончательно захлестнула Запад, как и популярность табака. Манипулируя сознанием покупателей, производители сигарет распространили информацию о том, что никотин способствует похудению. В умах людей прочно закрепился слоган "Возьми сигарету вместо конфеты". Даже в XXI веке этот антинаучный факт мешает курильщикам бросить пагубную привычку.
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