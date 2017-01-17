Самые безумные диеты XX века

Кончаловский расстался с женой У Воробьева случился взрыв Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Общество

Как правильно подготовиться к крещенскому купанию

Окунание в ледяную воду является сильным стрессом для всего организма
Общество

Спящие под одеялом коты покорили Сеть

В интернете набирает популярность новый флешмоб
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
15:30
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
15:19
Умер известный художник Сергей Куприянов
15:14
Мужчина скрывал убийство жены с помощью Facebook
15:01
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
14:55
Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде
14:50
Лавров осадил украинского журналиста
14:48
"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением
14:38
Где в России живут самые злостные должники
14:28
В Сети зря поиздевались над Лукашенко
14:19
Депутаты объяснили улучшение качества работы Думы
14:12
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
14:02
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
14:02
Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой
13:58
Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
13:54
Больная раком певица после операции: Ад существует
13:53
Раздевшаяся беременная Гордон о разрыве с любимым
13:47
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
13:44
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
13:36
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
13:27
Священника выгнали с работы после пьяного ДТП
13:24
Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"
13:08
Киркоров странно поздравил Николаева
13:06
Рынска разразилась бранью из-за отравления
13:05
Выживший Элвис Пресли появился на публике
13:05
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
12:57
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
12:44
Знаменитости с усами
12:44
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
12:42
Нагиев очень тяжело пережил развод
12:38
Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев
12:16
Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы
12:09
Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит
12:06
Россияне рассказали о планах на 2017 год
12:01
В Москве ограбили королеву красоты
12:00
Бузова обидела известную актрису
11:55
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
11:50
США ставят Кличко президентом Украины
11:49
Астролог назвала опасные дни 2017 года
11:44
Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками
11:44
Узбек признался в бойне в турецком клубе
11:32
Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе
11:31
В Японии перевернулся грузовик с кислотой
11:26
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника (видео)
11:26
Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме
11:22
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
11:17
Спасатели прекратили поиски Boeing MH370
11:02
Певица Натали: Да, я жду ребенка
10:51
Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером
10:46
Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище
10:28
За машинистами метро проследят при помощи датчиков
10:23
Госдума сосредоточилась на качестве законопроектов
10:14
Порошенко придумал план возвращения Крыма
10:04
Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:19
США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:37
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
08:32
Что ждет зарплаты россиян
08:22
Тарасов высказался о Бузовой после развода
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:20
Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:52
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:33
Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:36
Елизавета II перенесла сильный приступ
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:54
У Воробьева случился эмоциональный взрыв
18:49
В Киеве предсказали распад НАТО
18:45
Шаляпин приходит в себя после трагедии
18:42
Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда
18:31
Названы самые дорогие футболисты мира
18:29
Какие продукты стоит есть зимой
18:16
Трамп смешал Туска с Юнкером
18:15
Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой
18:08
Как запрограммировать себя на успех
18:02
У Уткина появилась собственная программа
17:49
На Ямале нашли "золотые" детсады
17:46
Мужчина провалился под лед в Москве
17:42
Украина подала в суд на Россию
17:36
Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус
17:30
Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
17:29
Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"
17:21
Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной
17:13
Кому нужны профстандарты
17:01
Названа причина сбоя на Московской бирже
16:55
Яценюк раскланялся перед Байденом
16:54
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Общество

Самые безумные диеты XX века

Фото: GLOBAL LOOK press/Alfred Schauhuber
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке.
прочитано 528 раз

Метод частого жевания. 

Впервые об этом способе похудеть заявил американский диетолог Горас Флетчер, которого часто называют "великий жеватель". Медик предположил, что твердая пища наиболее хорошо усваивается организмом только в том случае, если она тщательно измельчена. В связи с этим Флетчер заявил, что каждый кусок необходимо пережевывать 32 раза – пока пища не превратится в жидкую кашу.

Используя свой собственный метод, диетолог похудел почти на 18 килограммов, а заодно приобрел популярность и множество последователей по всему миру. Впрочем, сейчас уже мало кто из специалистов относится к этому методу серьезно.

Похудение с помощью динитрофенола.

После Первой мировой войны большую популярность приобрел метод борьбы с лишним весом с помощью приема динитрофенола. Именно тогда врачи заметили, что рабочие, работавшие на складах взрывчатых веществ и препаратов для травли насекомых, не толстели. Оказалось, что динитрофенол ускоряет обмен веществ, помогая избавляться от лишнего жира в организме.  

Препарат, содержащий чудо-вещество, постепенно приобрел невероятную популярность. Однако медики не учли, что динитрофенол – вещество ядовитое и побочные эффекты от него в виде потери сознания,  развития катаракты и летального исхода в конце концов остудили пыл худеющих.  

Черви. 

В 20-х годах на Западе приобрела популярность идея, что лучший способ много есть и не толстеть  – это завести в своем организме паразита, который будет поглощать всю съеденную пищу, а значит, препятствовать жировым отложениям. В частности, один из таких методов предлагал прием таблетки, содержащей личинку ленточного червя. 

Продавцы чудесного средства обещали клиентам стремительную потерю веса – до пяти килограммов в неделю. Однако наряду с жировыми отложениями паразит стремительно поглощал и весь остальной организм.

На сегодняшний день эта безумная система похудения воплощается в мега-популярных тайских таблетках. Как утверждают производители, в состав их продукции входят не более двух яиц гельминтов (глистов) либо фрагментарные части паразитирующих особей.   

Табачная диета. 

В середине XX века идея стройности окончательно захлестнула Запад, как и популярность табака. Манипулируя сознанием покупателей, производители сигарет распространили информацию о том, что никотин способствует похудению. В умах людей прочно закрепился слоган "Возьми сигарету вместо конфеты". Даже в XXI веке этот антинаучный факт мешает курильщикам бросить пагубную привычку. 

Автор: Светлана Сидорчук17 января 2017, 13:09

комментарии

Политика

Лавров осадил украинского журналиста
США ставят Кличко президентом Украины
Порошенко придумал план возвращения Крыма
Ле Пен: Крым никогда не был украинским

Шоу-бизнес

Кушанашвили поглумился над ситуацией с Пугачевой
Партнер Бузовой о ее скандале с Горбань
"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением
Больная раком певица после операции: Ад существует

Проишествия

Узбек признался в бойне в турецком клубе
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Lifestyle

Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
Выживший Элвис Пресли появился на публике
Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе
Шоу-бизнес

Тарасов высказался о Бузовой после развода

Бывший муж ведущей "Дома-2" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Родившая Арнтгольц вынуждена работать

Говорят, финансовое положение актрисы незавидно
Шоу-бизнес

Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика

Звезда передачи "Однажды в России" рассказала о чувствах к президенту
Lifestyle

Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе

Светская львица разнесла восхитивший зрителей фильм

Гороскоп

Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей

Фоторепортажи

Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru