Почему больше не нужно бояться рака

Обыватели считают рак неизлечимой болезнью. Врачи утверждают, что более 90% опухолей излечимы еще на ранних стадиях.

По мнению врачей, женщины начиная с 35 лет должны регулярно проходить обследования на рак шейки матки и молочной железы, а мужчины с 40 лет – на рак простаты. В этом случае онкологию удастся диагностировать на ранней стадии, на которой более 90% опухолей полностью излечимы, сообщает Anews.com.

"Я 40 лет в онкологии. И 40 лет мы – что мои учителя, что мои коллеги, что я сам – твердим одно и то же: основная причина неудач в онкологии – позднее выявление злокачественных образований", – уверен главный онколог Минздрава России Михаил Давыдов. По его словам, для победы над раком необходимо выявить его признаки не только на начальной, а на доклинической стадии, когда человек еще практически здоров и не чувствует никаких симптомов.

Согласно статистике, две трети случаев онкологических заболеваний вызваны вредными привычками. Так, курильщики составляют 85% больных раком легких. Спиртное стимулирует выработку женских половых гормонов эстрогенов и создает риск рака груди. При этом у пьющего и курящего человека риск заболеть раком составляет 40%, что в 5 раз выше, чем у просто пьющего и в 8 раз выше, чем у просто курящего. К слову, алкоголь причислен Всемирной организацией здравоохранения к первой, самой опасной категории канцерогенов, наряду с вирусами гепатита B и C и гамма-излучением.

Кстати, гепатит B грозит раком печени, а вирус папилломы человека (ВПЧ) ведет к развитию рака шейки матки. Гепатит и ВПЧ тем более опасны, что ими можно заразиться по причине элементарной неосторожности. Вирус гепатита B очень живуч: во внешней среде он может жить несколько недель и, чтобы им заразиться, достаточно прикоснуться к минимальному количеству крови больного. ВПЧ в основном передается половым путем, но возможно и бытовое заражение: в бане, в общественном туалете и других местах общего пользования.