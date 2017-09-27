Суицидальные мысли приходят в голову из-за воспаления мозга

Ученые выяснили, что нейровоспаление приводит к депрессии. Заболевание регулируется увеличением микроглиальной активности в мозгу.

Микроглия – это особы тип клеток, активных в разных отделениях нашего мозга. Они служат основной имунной защитой нервной системы. Опираясь на эти данные, Питер Талбот, ученый из Манчестерского Университета, провел эксперимент, в ходе которого попытался проследить закономерность между активностью мигролии и мыслями о суициде.

Участниками опыта стали 14 пациентов, больных депрессией. Все они задумывались о самоубийстве. Помимо них, в исследовании были задействованы 13 здоровых людей, не страдающих никакими психологическими проблемами, пишет автор исследования в журнале Biological Psychiatry.

В результате эксперимента было выявлено, что суицидальные мысли сопровождаются усилением нейровоспаления в мозгу. Ученые пришли к этому выводу используя метод позитронно-эмиссионной томографии, определяющий маркеры, сигнализирующие о микроглиальной активности.

"Наши результаты являются первыми результатами в жизни депрессивных пациентов, которые позволяют предположить, что активация микроглии наиболее распространена у людей с суицидальными мыслями", – пишет доктор Тэлбот.

Сильнее всего воспаление проявлялось в передней поясной коре мозга, которая отвечает за когнитивные функции, принятие решений, управление эмоциями и импульсивностью. Многие специалисты уверены, что депрессия зарождается именно в этой области.

Ученый утверждает, что это еще не конечные данные. "Результаты текущего исследования требуют дальнейших исследований вопроса о том, могут ли новые методы лечения, которые уменьшают активацию микролгии, быть эффективны при глубокой депрессии и суицидальности".

Отметим, что глубокая депрессия – распространенное психическое состояние. По данным всемирной организации здравоохранения, именно оно является главной причиной инвалидности во всем мире.