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Общество

Как распознать у ребенка склонность к суициду

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к суициду может быть принят уже в конце мая 2017 года. Однако документ не отменяет того, что родители также должны следить за появлением у детей страсти к "смертельным играм".
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Доцент Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Дмитрий Ковпак заявил, что существует более двух десятков тестов для выявления суицидальных рисков. Тем не менее без должной диагностики их использование является малоэффективным, передает ТАСС.

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По мнению специалиста, соответствующие практики должны осуществляться в рамках школьных занятий. "Существует клиническое интервью, однако нет таких ресурсов, чтобы школа проводила многочасовые сеансы с каждым ребенком. Но исследования необходимы, простого наблюдения недостаточно", – пояснил он.

В то же время доктор психологических наук Наиля Салихова отметила, что даже взрослые люди боятся ходить на прием к психологу. Она вспомнила, что в одной из школ группе суицидальных подростков с их родителями предложили прийти на психологический тренинг. "Все, что они должны были сделать, — прийти на прием к психологу. Сколько человек пришло? Не пришел никто", – рассказала эксперт.

Специалисты считают, что основной контроль за психологическим здоровьем подростка должны вести родители, так как им проще распознать в своем ребенке какие-либо отклонения. Зачастую при поддержке взрослых дети отказываются от суицидальных мыслей. "Я не могу покончить с собой, потому что моей маме нужна моя помощь. Даже если мне плохо, мне надо жить", – цитирует юную девочку кандидат психологических наук Ольга Андронникова.

Также эксперты рекомендуют прислушиваться к своему ребенку и общаться с ним на равных, без поучительного тона. По их мнению, утешения вроде "Ерунда, пройдет" в ответ на жалобы детей не работают.

В выявлении суицидальных наклонностей у ребенка могут помочь его сверстники, подчеркивают специалисты. "Нужны компенсирующие меры: включать подростка в позитивно развивающие сообщества, где он мог бы найти себе единомышленников, надежных друзей и поддержку", – считает Наиля Салихова.

Добавим, что психологи настаивают на создании комплексного подхода к борьбе с суицидальными мыслями, распространившимися среди подростков. По их мнению, необходимо не только показывать детям неприглядность подобного поступка, но и прививать им любовь к жизни. "При усилении антисуицидальных факторов у ребенка появляется страх общественного осуждения, способность к критической оценке — осознание того, что жизнь конечна, понимание собственной значимости. К сожалению, сейчас в массовой культуре образ суицида романтизируется", – заключила Ольга Андронникова.

Автор: Константин Улюкаев15 мая 2017, 19:04

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