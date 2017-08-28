Пользователи гаджетов и соцсетей попали в электронный концлагерь

Все авторы

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Понедельник 28 августа
Лента новостей
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:48
Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:36
Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:50
Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:34
Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:36
Медбрат признался в убийстве 90 пациентов
14:20
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:15
Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
14:02
Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский
13:53
В Уфе в машине взорвалась бомба
13:41
Сбежавший актер Пашинин "ловит кайф" от войны в Донбассе
13:38
В Москве закончился сезон отключений горячей воды
13:35
Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
13:27
В Хакасии прошла акция "Аллея Шахтерской славы"
13:26
Ученые разработали вакцину против наркотиков
13:14
На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:50
В аварии с маршруткой пострадали десять пассажиров
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:32
Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
12:03
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
12:00
Сын актера из "Интернов" отказался от явки с повинной
11:50
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:41
Психологи назвали главную проблему XXI века
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
11:07
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
11:07
Россияне назвали идеальный возраст для брака
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:52
Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:43
Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:56
Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:35
В Москву снова вернется лето
09:32
Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города
09:25
На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
08:15
Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
08:07
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
07:45
Водитель сбежал с места смертельной аварии под Москвой
18:26
Возмутительные фото Ольги Бузовой
18:05
Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт
17:32
Смертельная авария с ребенком в Москве попала на видео
17:15
Три альпиниста погибли в Альпах
17:08
В Сети восхитились псом-"мародером" (фото)
16:50
В Турции погиб турист из России
16:42
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
16:07
Дочь раскрыла подробности последних часов жизни Ислама Каримова
15:38
Лидер украинских радикалов умер в Египте
15:17
Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов
15:06
Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
14:43
Толкалина поразила снимком в прозрачном платье
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
14:01
Бузова в бикини взялась за старое
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Борис Грачевский снова женился
Блоги

Пользователи гаджетов и соцсетей попали в электронный концлагерь

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Развитие информационных технологий не только делает нашу жизнь лучше, но и порождает определенные риски, и связанные с ними страхи. В своем пределе они выражаются устами антиутопистов такими понятиями, как "тотальный контроль", "большой брат", "электронный концлагерь". И краденные фото голых голливудских звезд, слитые в сеть, – это лишь ничтожная верхушка айсберга.
прочитано 474 раза

Здесь можно вспомнить голливудский фильм 1999 года "Враг государства", где главный герой (которого играет Уилл Смит), обычный человек, по воле случая оказывается втянут в заварушку с участием спецслужб. Рядовой гражданин подвергается травле, его на раз-два практически выключают из жизни социального организма: он лишается работы, под удар попадает семья, пластиковые карты со сбережениями оказываются заблокированными, его одежда нашпигована жучками, а из космоса за ним следит неустанное око спутника-шпиона. Выкрутиться удается с трудом, да и то не без посторонней помощи. Возможен ли такой сценарий в реальной жизни? Неужели мы все "под колпаком"? Давайте попробуем разобраться.

Несколько лет назад на хакерской конференции Hackers On Planet Earth Стив Рамбам, имеющий многолетний опыт работы частным детективом, прочитал лекцию со звучным названием "Privacy is Dead – Get Over It", в русском переводе известную как "Частной жизни больше нет". Его выступление привлекло огромное внимание далеко за пределами мероприятия и быстро разошлось по глобальной сети, вызвав волну оживленных дискуссий.

Рамбам заявил, что пора смириться – никакой анонимности больше не существует. Даже используя лишь открытые и полуоткрытые (доступные следователям, специалистам по безопасности, хакерам) источники, можно собрать подробное досье практически на кого угодно: в этом помогут фамилия и имя, дата рождения, домашний адрес, номер телефона, место работы и должность, автомобильный номер, страничка в социальной сети, е-мейл адрес, фотографии и так далее. Имея хотя бы одну отправную точку, можно начать распутывать "информационный клубок", получая внушительный объем данных о человеке: от финансового положения, отношений в семье и политических убеждений до состояния здоровья, сексуальных предпочтений и настоящего компромата. В современном мире великое множество элементов разноплановой личной информации оказывается связано между собой, а вычислительные мощности компьютеров и специальное программное обеспечение делают поиск простым и быстрым.

Смартфон может выдать текущее местоположение человека, профиль в социальной сети – это вообще добровольно созданное "личное дело", а по изображению на фото или отрывку аудиозаписи, содержащую речь, можно идентифицировать человека или найти дополнительные материалы о нем – такие программные инструменты уже существуют. Причем, все то, что предлагают простым людям публичные сервисы – ничто по сравнению с тем, чем пользуются настоящие специалисты-профи.

Отдельно нужно отметить, что при постоянном снижении цены вычислительных мощностей имеется тенденция к "вечному хранению" данных. То есть "то, что попало в глобальное информационное поле – не вырубишь топором". Даже если человек, как ему кажется, что-то безвозвратно стер отовсюду. Даже если его друг что-то про него написал, а потом через несколько секунд навсегда удалил. Все это теоретически можно извлечь хоть лет через тридцать.

Кадр из сериала "24 часа"

В качестве примера можно отметить, что крупнейшие соцсети типа Facebook и Вконтакте, ни для кого не секрет, создавались под заботливой опекой спецслужб, или же быстро были склонены к тесному сотрудничеству с ними. Все профили (включая удаленные) со всеми фотографиями и переписками наверняка находятся на вечном хранении – и эта информация при надобности вполне может быть получена из архива людьми, имеющими определенные уровни доступа и полномочия.

Артур Хачуян, руководитель компании SocialDataHub, специализирующейся на анализе больших данных, мониторингу открытых источников информации и аналитике, в одном из своих выступлений отметил, что на подавляющее большинство жителей нашей страны имеются открытые данные: информация о примерно 98 миллионах человек содержится в социальных сетях, о 42 миллионах – в публичных базах данных. Проработав весь массив доступных материалов, можно составить весьма подробный портрет изучаемого объекта.

Разумеется, самым богатым и доступным источником являются социальные сети. По ним можно легко определить круг личных и деловых контактов, частые места пребывания, узнать о материальном положении, привычках и многое-многое другое. Если обычные пользователи не могут видеть, кто и какие материалы отмечает лайками, то это совсем не значит, что такую информацию не могут вычленить специалисты. В качестве примера Хачуян привел историю о том, как перед праймериз крупнейшей российской политической партии был проведен анализ активности кандидатов в соцсетях, и у одного из них был выявлен интерес к детской порнографии. Можно сказать, политическая карьера этого человека завершилась, еще не начавшись.

В случае отсутствия у человека аккаунтов в социальных сетях информацию можно получать со страниц и из блогов его ближайших друзей и родственников, которые могут что-то написать или выложить какие-то общие фотоснимки. Можно просто проводить мониторинг или использовать специальные анализаторы текстов и распознаватели лиц. Владельцев "фейковых", обезличенных аккаунтов вычислить тоже нетрудно: по кругу контактов, интересам и активности. Даже если человек удалил свою персональную учетную запись и завел себе страницу под "левым" именем, он, как правило, сохраняет прежние модели поведения и потребляет тот же контент, что и раньше, поэтому вычислить новую страничку – дело техники.

Кадр из сериала "24 часа"

Совсем уж футуристичную и немножко зловещую картину в одном из интервью нарисовал Игорь Ашманов, известный отечественный предприниматель в IT-сфере, принимавший участие в реализации ряда значимых проектов. По его словам, все паранойи и мании преследования о тотальной слежке уже стали реальностью. Обычные люди даже не подозревают о том, насколько активно идет сбор их личных данных. Коварным шпионом может оказаться практически все, что угодно: от камер ноутбука, смартфона или видеорегистратора до фитнес-браслета и "умного" телевизора. Возрастает число случаев, когда специалисты отслеживают подозрительную активность гаджетов и бытовой техники при "общении" с интернетом.

Также Ашманов заявил, что, например, Facebook имеет возможность использовать микрофоны компьютеров и смартфонов для получения аудиоинформации – и специалисты об этом прекрасно знают. И что если мобильник выключен – это не значит, что он не передает никакой информации: как минимум, и это общеизвестно, существует "слабый сигнальный уровень", который помогает найти людей, попавших в беду. Но ограничивается ли дело только этим – вопрос интересный.

В последние годы были отмечены случаи, когда хакерские атаки на интернет-ресурсы производились при ассистировании самых обычных утюгов самых обычных людей: в них при производстве были помещены специальные чипы с возможностью выхода в интернет. Также хакерские атаки или шпионаж стали активно осуществляться при помощи камер видеонаблюдения, контроль за которыми перехватывался при плановом обновлении ПО в сети. А камеры эти в развитых странах понатыканы повсеместно.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

В качестве еще одной иллюстрации современного положения вещей можно вспомнить массовую общемировую истерию по поводу игры для смартфонов PokemonGo, работающей на смартфонах в формате дополненной реальности. Пытливые умы сразу подметили, что если предположить, что существует некий "хозяин игры", способный влиять на ее ход, то он может не только получать информацию о местоположении игроков, но и заставлять пользователей направлять свой смартфон (с камерой) туда, куда ему нужно. А это в теории дает возможность чужими руками осуществлять слежку за определенными объектами или персонами и проделывать другие интересные вещи.

Многие могут заметить, мол, я обычный среднестатистический совершенно законопослушный гражданин – вряд ли я заинтересую каких-то киберпреступников или спецслужбы, мне скрывать нечего. Отчасти это действительно верно – вы (персонально) никому не нужны просто так, если не привлекли к себе внимание какой-либо деятельностью. Но необходимо помнить, что вы, например, можете попасть "под раздачу" из-за простого хулиганства хакеров. Более того, молодым людям, желающим, например, сделать в будущем политическую карьеру, необходимо понимать, что как только они начнут иметь хоть какой-то общественный вес и попадут в поле зрения компетентных служб, которым просто по долгу службы предписано знать все и вся, – у них на руках может легко оказаться и информация для создания детального психологического портрета, и история болезней, и список личных связей практически за всю жизнь, и неприглядные факты биографии – никто не знает, кто и как этим в итоге распорядится.

Также работа с Большими данными дает возможность вычленять из огромной массы пользователей тех, кто занимается определенной деятельностью – не обязательно уже быть под наблюдением. Это, с одной стороны, очень полезно для борьбы с террористами и организованной преступностью, но может использоваться и иными способами. Например, выявлять журналистов или публицистов, которые в своих изысканиях полезли "куда не надо", и многое другое. Информационные технологии – это инструмент, похожий на молоток: с его помощью можно строить прекрасный дом, а можно кого-то ударить – все зависит от того, в чьих он руках.

Пользователям следует помнить, что есть вероятности наступления события (статистические), а есть возможности (возможно ли событие в принципе). Так вот даже при низкой вероятности всегда остается возможность, что ваш "цифровой след", даже скрытый под толщей десятилетий, может быть "разархивирован" и использован против вас. Сегодня – это абсолютная реальность. Это следует учитывать в фоновом режиме (без излишней параноидальности, разумеется) при ведении личной переписки, пересылке фотографий по электронной почте, использовании гаджетов с видеокамерами, микрофонами и системами позиционирования. И особо предусмотрительными стоит быть людям публичным, и людям состоятельным. 

28 августа 2017, 13:51

комментарии

Политика

Евросоюз задвинул Украину на последнее место
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины

Шоу-бизнес

Внешность Александра Маслякова опечалила публику
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
62-летнего Криса Кельми отравили

Проишествия

Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Происшествия

Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве

Дело о расправе над молодым человеком в парке Горького получило неожиданный поворот
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены

Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Шоу-бизнес

Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"

Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий
Шоу-бизнес

Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене

Об этом сообщил экс-супруг известной певицы

Гороскоп

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви

Фоторепортажи

Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

Спорт

Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси

Регионы

Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru