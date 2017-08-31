Найден главный источник женского оргазма

Американские ученые в ходе исследования выявили основной способ получения женщинами сексуального удовольствия. Выводы сделаны на основе опроса более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 94 лет.

Исследование было проведено сотрудниками Центра продвижения сексуального здоровья в Блумингтоне. В ходе опроса испытуемых ученые узнали у них, как именно они предпочитают получать наслаждение в процессе полового акта.

18% участниц исследования заявили, что для получения оргазма им достаточно "классического" полового акта. 37% женщин заявили, что для достижения кульминации им необходима дополнительная стимуляция половых органов, сообщается в журнале Popular Science.

Еще 36% респондентов заявили, что получают оргазм и без дополнительной стимуляции, но именно она позволяет его сделать необыкновенно ярким. Оставшиеся 6% опрошенных признались, что в принципе не испытывают оргазм во время секса. Также ученые выяснили в ходе опроса, что подавляющее большинство женщин испытывают удовольствие только при воздействии на наружные половые органы.

Ранее американские ученые заявили о том, что с возрастом потребность в сексе и у мужчин, и у женщин снижается. На основе этих данных они составили оптимальную частоту половых актов для представителей всех возрастных групп.

По мнению экспертов, люди в возрасте от 18 до 29 лет должны предаваться любовным утехам не чаще двух раз в неделю, а в возрасте от 30 до 29 лет – примерно 1,7 раза.