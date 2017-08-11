Курорты Антальи признали опасными для россиян

Роспотребнадзор проанализировал ситуацию в Анталье в связи с распространением среди туристов вируса Коксаки. Ведомство признало условия в этом районе Турции опасными для здоровья.

"Роспотребнадзор принял решение о небезопасных для здоровья российских туристов условиях в регионе залива Анталья в Турции", – сообщил источник в ведомстве. Собеседник издания подчеркнул, что решение согласовано с Министерством иностранных дел. "Документ направлен в Ростуризм", – цитирует его РИА Новости.

Ранее с подобным обращением выступили представители Ростуризма, уточняет "Газета.ru". Они рекомендовали россиянам, планирующим отдых в Турции или уже находящимся там, придерживаться определенных правил в связи с распространением инфекций.

"Официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации в Турецкой Республике не поступало. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в летне-осенний период ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями", – сообщили в ведомстве. Специалисты призвали тщательно мыть руки с мылом перед едой и после уборной, пить только бутилированную или кипяченую воду.

"Турция официально заявила, что вируса Коксаки у них нет"... Мама родная, неужели на самом деле ТАК называется вирус?! КОКСАКИ?! — Сергей Голубицкий (@golubitsky) 10 августа 2017 г.

Недавно в интернете появилась информация о том, что путешественники в Турции начали массово заражаться вирусом Коксаки. По данным в соцсетях, в пограничном пункте екатеринбургского аэропорта Кольцово у трех человек, прибывших с курортов, были выявлены признаки похожего заболевания.

Сообщения о массовом распространении вируса, который передается воздушно-капельным путем и вакцины против которого не существует, поступают из различных регионов России. Помимо Екатеринбурга, случаи заражения зафиксированы в Москве, Калуге, Твери и Омске.

Официального подтверждения эпидемии в Турции пока нет. По словам специалистов, вирус Коксаки провоцирует самые разные осложнения от герпетической ангины до воспаления мозга.