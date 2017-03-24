Лекарства от боли могут привести к смерти

Первым делом любой почувствовавший недомогание человек стремится к избавлению от боли. Обследование, лечение, профилактика – это все потом, а сейчас скорее несите анальгин. Или парацетамол. Или хотя бы аспирин, только быстрее! Dni.Ru разбирались, что на самом деле представляют собой обезболивающие средства и почему человек от их приема достаточно легко может умереть.

Звезды против боли

Наверное, у каждого из нас найдется не одна история, связанная с болезнями. Звезды кино и эстрады в этом отношении мало чем отличаются от обыкновенных людей – разве что выбор лекарств у них чуть пошире, в связи с тем, что денег чуть побольше. Поэтому, вероятно, так много мировых знаменитостей время от времени начинают испытывать настоящую зависимость от болеутоляющих препаратов. Причем если рядом не окажется толкового врача, то дело может закончиться трагедией – как, например, в случае знаменитого певца, иконы поп-музыки Майкла Джексона.

Эта история до сих пор остается достаточно туманной, но в первые недели после смерти поп-звезды в СМИ попало много информации, которую обычно люди стараются держать при себе. Так, стало известно, что Джексон принимал обезболивающие препараты (например, викодин) буквально нечеловеческими дозами. Иногда количество проглоченных им таблеток достигало 40 штук в сутки. Конечно, в чем-то виноваты сами врачи, задолго до гибели артиста подсадившие его на демерол – опиоидный анальгетик, вызывающий сильнейшее привыкание.

Меняя препараты и дозы, Майкл Джексон со временем перешел на веселенький коктейль из обезболивающего препарата и снотворного, которое вводится инъекционным путем. Кстати, при обыске следователи нашли у него в доме диприван и лидокаин. В последнее время перед смертью Джексон принимал в день по восемь разных препаратов, в том числе сильных обезболивающих, антидепрессантов и других медикаментов. Были среди них и те, что обладают наркотическим действием. Всего же, рассказали свидетели, Майкл тратил на лекарства по 50 000 долларов в месяц.

Джексон – наверное, самая известная, но, к сожалению, далеко не единственная жертва лекарств. Буквально в прошлом году от случайной передозировки анальгетика фентанила умер певец Принс. А перед этим он долгие годы боролся с зависимостью от обезболивающего Percocet, в основу которого входят полусинтетические опиоиды и парацетамол. Принс даже пытался обратиться к врачу, специализирующемуся на избавлении от лекарственных зависимостей, но у того не нашлось свободного времени – что лишний раз показывает, насколько широко распространена эта проблема в современном мире.

Список людей, для которых обезболивающее из лекарства превратилось в страшного врага, можно продолжать еще долго. Знаменитый советский тенор Валерий Ободзинский "сидел" на кодеине, а сейчас с зависимостью от этого же средства борется певица Мэрайя Кэри. Джейми Ли Кертис удалось избавиться от схожих проблем, только пройдя специальную программу реабилитации, и так далее, и тому подобное. Так в чем же причина коварства болеутоляющих?

Враг под маской друга

Условно обезболивающие препараты можно поделить на две большие группы – анальгетики и анестетики. Анестетики обладают местным действием, именно их охотно используют зубные врачи или приехавшие на травму доктора скорой помощи. Как правило, анестетики вводят методом инъекции, хотя известны и обезболивающие пластыри. Кстати, презервативы "с продляющим эффектом" также обрабатываются анестетиком. Если не увлекаться и побыстрее добраться до врача, то никакого вреда от анестетиков при разовом использовании ждать, как правило, не приходится.

Куда коварнее вторая группа болеутоляющих – анальгетики. Они применяются при головных болях, боли в животе, хронических суставных и мышечных болевых синдромах. Механизм действия очень многих анальгетиков связан с блокированием передачи болевого сигнала от проблемного места к мозгу. То есть после того как вы приняли таблетку условного анальгина, проблема не исчезает, но вы перестаете ее ощущать. И если иногда, например, при мигрени или метеочувствительности, это может сработать и как лечение, то в большинстве других случаев болезнь окажется лишь спрятанной, замаскированной болеутоляющим действием препарата и продолжит разрушать организм. При этом некоторые сильные анальгетики являются близкими родственниками наркотиков морфинного ряда (помните "Записки юного врача" М.А. Булгакова – там главный герой стал жертвой как раз подобного лекарства). Неудивительно, что "подсев" на болеутоляющие, безответственные пациенты потом нуждаются в специфической антинаркотической реабилитации.

Но устойчивые лекарственные зависимости – это еще не все. Зачастую любители самолечения упускают из виду, что по меткому выражению средневекового доктора Парацельса, любой яд является лекарством, а любое лекарство – ядом, дело только в дозировке. Да и сами по себе болеутоляющие обычно имеют длинные перечни побочных эффектов, ознакомившись с которыми впору засомневаться – стоит ли пить такую отраву?

Побочные эффекты

О побочных эффектах лекарств известно каждому грамотному человеку. Но пишут про них производители препаратов мелким шрифтом на вкладышах, которые все равно никто не читает, поэтому каждый раз встреча с "побочкой" оказывается для пациента неприятным сюрпризом. Хорошо, если дело ограничится головной болью или крапивницей, но, к сожалению, многие последствия длительного приема с виду вполне безопасных препаратов способны еще сильнее подорвать здоровье и без того больного человека.

Так, например, популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола и аспирина, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть. Все, что для этого нужно сделать – просто принимать данные лекарства в течение шести-семи дней в неделю. У мужчин, глотавших 15 и более таблеток в неделю, риск развития гипертонии повышался почти на 50%. Между тем гипертония несет с собой еще более тяжелые последствия – инфаркт, инсульт и почечную недостаточность.

Еще более опасным является пресловутый кодеин – один из алкалоидов опиума, совсем недавно широко использовавшийся в качестве обезболивающего и противокашлевого препарата. Он до сих пор входит в состав многих медикаментов, оборот которых государство с переменным успехом пытается поставить под свой контроль. Несколько лет назад европейский Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) запретил назначать кодеин детям в возрасте до 12 лет и не рекомендовал лечить им подростков, которым еще не исполнилось 18 лет. Поводом для этого решения стали шесть инцидентов с детьми, три из которых закончились летальным исходом.

В России кодеинсодержащие медикаменты попали под ограничения в 2012 году, когда был наложен запрет на торговлю ими без рецепта. Как объясняли СМИ, некоторые несознательные личности пытались делать из кодеина наркотики, получая на выходе совсем уж ядовитые вещества, сводящие людей в могилу быстро, надежно и в страшных мучениях.

Так что, когда у вас в очередной раз заболит голова или заноет спина и вы привычно достанете из аптечки таблетку болеутоляющего, помните, что это еще не лечение, а всего лишь снятие болевого синдрома. И что лучше побыстрее посетить врача, чем потом подобно звездам эстрады бороться с неприятными последствиями своего увлечения обезболивающими препаратами.