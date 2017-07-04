Чем опасны для здоровья затяжные дожди

При постоянных осадках наше здоровье находится под угрозой. О том, как дожди влияют на самочувствие человека и, в частности, на эмоциональное его состояние, рассказала психолог-консультант научного центра "Концепция" Арина Липкина.

Для москвичей нынешнее аномально дождливое лето стало настоящим испытанием на прочность. Многие в такую погоду начинают хандрить, а у некоторых даже начинается депрессия.

"Когда дождь порывистый и непредсказуемый, он вызывает страх, повышенное чувство опасности и подсознательную готовность к тому, чтобы защищаться", – цитирует психолога "Газета.Ru". У некоторых, по словам эксперта, появляется бесконтрольная тревожность.

"Еще накладывается страх перед порывистым ветром и дождем. Могут сорваться крупные предметы, объекты, которые ранят или попортят имущество, это тоже вызывает тревогу", – объясняет Липкина. А вот мелкий монотонный дождь людей успокаивает.

Главное, по словам эксперта, выбрать зонт правильного цвета, чтобы восстановить внутренний баланс. "Синий и голубой цвета вызывают умиротворение, красный или желтый настраивают на активность", – поясняет эксперт.

enter; width:100%;"> Публикация от ARTUR (@dogma1307) Июл 3 2017 в 3:35 PDT

Из-за пониженного атмосферного давления в дождливую погоду у людей также падает давление. Особенно в такие дни страдают гипотоники. У них часто проявляется головокружение, слабость, становится не комфортно дышать, могут ощущаться покалывания в кончиках пальцев и наблюдаться отечность. К тому же снижается скорость кровоснабжения всех органов.

Дождь прошел, но похоже будет еще. Как доплывем до дома? / Rain jn Moscow #дождьмосква #moscow #tropicalrain Публикация от Andrej Bratigin (@koalacomesback) Июн 30 2017 в 5:16 PDT

Кроме того, влияют затяжные дожди и на наш сон. По словам специалиста, люди, которые чутко спят, могут страдать от беспокойства. Однако те, кто спит крепко, в это время высыпаются лучше и легче переносят дождь днем.

Арина Липкина рассказала и о простых способах борьбы с последствиями непогоды. Так, если нет возможности взять отпуск, можно пойти в сауну или бассейн, чтобы создать ощущение того, что вы находитесь на курорте. Хорошо помогают в этом отношении и специальные лампы, предназначенные для светотерапии.

Публикация от Vika.me (@vikasmile.me) Июн 30 2017 в 6:07 PDT

По словам психолога, отличное средство – и музыкальная терапия. Еще одно средство борьбы с хандрой – правильно подобранные запахи. Так, в увлажнитель или аромолампу можно добавлять капли на масленой основе. "Подойдут ароматы, связанные с летними цветами – розы, ландыши", – заключила эксперт.