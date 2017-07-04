Чем опасны для здоровья затяжные дожди
Для москвичей нынешнее аномально дождливое лето стало настоящим испытанием на прочность. Многие в такую погоду начинают хандрить, а у некоторых даже начинается депрессия.
"Когда дождь порывистый и непредсказуемый, он вызывает страх, повышенное чувство опасности и подсознательную готовность к тому, чтобы защищаться", – цитирует психолога "Газета.Ru". У некоторых, по словам эксперта, появляется бесконтрольная тревожность.
"Еще накладывается страх перед порывистым ветром и дождем. Могут сорваться крупные предметы, объекты, которые ранят или попортят имущество, это тоже вызывает тревогу", – объясняет Липкина. А вот мелкий монотонный дождь людей успокаивает.
Главное, по словам эксперта, выбрать зонт правильного цвета, чтобы восстановить внутренний баланс. "Синий и голубой цвета вызывают умиротворение, красный или желтый настраивают на активность", – поясняет эксперт.
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Из-за пониженного атмосферного давления в дождливую погоду у людей также падает давление. Особенно в такие дни страдают гипотоники. У них часто проявляется головокружение, слабость, становится не комфортно дышать, могут ощущаться покалывания в кончиках пальцев и наблюдаться отечность. К тому же снижается скорость кровоснабжения всех органов.
Кроме того, влияют затяжные дожди и на наш сон. По словам специалиста, люди, которые чутко спят, могут страдать от беспокойства. Однако те, кто спит крепко, в это время высыпаются лучше и легче переносят дождь днем.
Арина Липкина рассказала и о простых способах борьбы с последствиями непогоды. Так, если нет возможности взять отпуск, можно пойти в сауну или бассейн, чтобы создать ощущение того, что вы находитесь на курорте. Хорошо помогают в этом отношении и специальные лампы, предназначенные для светотерапии.
По словам психолога, отличное средство – и музыкальная терапия. Еще одно средство борьбы с хандрой – правильно подобранные запахи. Так, в увлажнитель или аромолампу можно добавлять капли на масленой основе. "Подойдут ароматы, связанные с летними цветами – розы, ландыши", – заключила эксперт.
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