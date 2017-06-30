Экстремальным ливням нашли объяснение

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) раскрыли причину участившимся на всей планете ливням. Они пришли к выводу, что усиление экстремальных погодных условий объясняется увеличением глобальной температуры на полградуса.

Исследователи отмечают, что все чаще стали возникать не только сильные ливни и грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары.

Климатологи обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений, сравнив два 20-летних периода – 1960-1979 и 1991-2010 годов. Между ними средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия, сообщает Phys.org.

Выяснилось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как интенсивность экстремальных ливней и продолжительность засушливых сезонов. Также более чем на один градус повысилась средняя летняя температура, а зимы стали теплее на 2,5 градуса.

enter; width:100%;"> За несколько минут до того, как Москву накроет страшным ураганом. Говорят, это будет самый сильный потоп за последние 60 лет. #ураган #москва #жуть Публикация от Сергей Стиллавин (@sergeistillavin) Июн 30 2017 в 3:03 PDT

На основании исследований ученые сделали вывод, что эти погодные изменения выходят за рамки естественных причин. По мнению специалистов, они вызваны сжиганием человеком ископаемых видов топлива. Климатологи предупреждают, что увеличение глобальной температуры из-за антропогенной деятельности на два градуса увеличит частоту аномальной жары, удвоит количество неурожаев и уменьшит доступность пресной воды.

Страшный ураган породил красоту #ураганвмоскве#шторм#град Публикация от Александра Романцова (@aleksandraromantso) Июн 30 2017 в 8:34 PDT

Как писали Dni.Ru, 30 июня в столичном регионе прошла "буря века". В различных районах отмечался сильный ливень, гроза, града и шквалистый ветер. По последним данным, в результате разгула стихии пострадало пять и погибло три человека. Пользователи социальных сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео последствий непогоды.

Напомним, 29 мая 2017 года в столице прошел смертельный ураган. В результате разгула стихии были повалены свыше 17 тысяч деревьев и повреждены кровли более чем 280 домов и административных зданий. Число жертв достигло 16, порядка 200 человек пострадали.