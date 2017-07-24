Российские хирурги удалили опухоль весом 37 кг

Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) удалили местному жителю опухоль весом 37 килограммов. Липосаркома появилась у мужчины три года назад, однако к врачам он обратился не сразу.

Когда мужчина обратился к врачам, у него выявили забрюшинную опухоль, которая росла три года. За это время его вес увеличился на треть, а злокачественная опухоль достигла размера 60 на 60 сантиметров. При этом больной жаловался лишь на дискомфорт при лежании на спине.

В состав медгруппы вошли оперирующий хирург, пластический хирург и четыре ассистента. Лимфосаркому пришлось держать на весу. "Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости: правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве", – цитирует руководителя РНИОИ Олега Кита сайт "Ростовские Вести".

По его словам, когда органы вернули на место, к работе подключился пластический хирург. Кроме злокачественного новообразования, больному удалили правый фланг ободочной кишки, сосуды которой затронула опухоль.

Лечение проводилось за счет средств федерального бюджета. Пациент перенес операцию благополучно и был выписан.

Напомним, что это не первый случай удаления специалистами РНИОИ гигантской опухоли. В июле 2016 года они вырезали злокачественное новообразование весом 20 килограммов, его размер составлял 40 на 35 сантиметров.