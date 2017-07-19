У младенца вырос нос размером с кокос

Пакистанский ребенок Вазиир Ахмад страдает от редкого заболевания – у него вырос огромный нос. Отец не смог оплатить операцию. Тем не менее, контроль над лечением ребенка взял на себя лидер одной из местных политических партий.

Мать Вазиира Ахмада рассказала, что мальчик родился нормальным, но у него был немного вздут нос. "За несколько месяцев он начал расти с ненормальной скоростью, и сейчас он уже размером с мяч для крикета", – пояснила она. Отметим, что, судя по снимкам, сейчас опухоль на лице младенца уже достигла размеров кокоса.

По словам женщины, ее сын из-за огромного носа не может нормально питаться. Более того, нос стал настолько большим, что он закрыл правый глаз мальчика, передает The Sun. "Он не может спать, он постоянно кричит от боли", – рассказала мать ребенка.

Родители отводили Вазиира Ахмада к медикам, однако они не смогли помочь мальчику. Они порекомендовали отвезти его в профессиональную клинику и провести операцию, однако отец мальчика оказался не в состоянии оплатить хирургическое вмешательство. "Было больно смотреть на нашего ребенка в таком состоянии. Мы молились в надежде на чудо, и в результате оно произошло", – рассказал Гулаб Бай.

Лидер одной из политических партий Пакистана решил взять на себя расходы на лечение Вазиира Ахмада. Он выслал за семьей ребенка машину, чтобы водитель доставил их в поликлинику крупнейшего города страны Карачи. За его лечение уже взялись квалифицированные специалисты.

Little boy with giant cricket ball-size tumour dangling from his nose is desperate for life-changing op https://t.co/ouYLXTdgIc pic.twitter.com/pbTyVjTKNJ — The Sun (@TheSun) 19 июля 2017 г.

Напомним, в начале июля 2017 года хирурги-гинекологи столичной ГКБ №50 прооперировали 150-килограммовую женщину. Они выкачали из тела 20-летней пациентки 23 литра жидкости. Примечательно, что объем операции (область, подлежащая хирургическому вмешательству. – Прим. Ред.) был сведен к минимуму благодаря тому, что новообразование носило доброкачественный характер – жидкость находилась в капсуле, которую можно было удалить целиком.