У младенца вырос нос размером с кокос

Мать Вазиира Ахмада рассказала, что мальчик родился нормальным, но у него был немного вздут нос. "За несколько месяцев он начал расти с ненормальной скоростью, и сейчас он уже размером с мяч для крикета", – пояснила она. Отметим, что, судя по снимкам, сейчас опухоль на лице младенца уже достигла размеров кокоса.

По словам женщины, ее сын из-за огромного носа не может нормально питаться. Более того, нос стал настолько большим, что он закрыл правый глаз мальчика, передает The Sun. "Он не может спать, он постоянно кричит от боли", – рассказала мать ребенка.

Родители отводили Вазиира Ахмада к медикам, однако они не смогли помочь мальчику. Они порекомендовали отвезти его в профессиональную клинику и провести операцию, однако отец мальчика оказался не в состоянии оплатить хирургическое вмешательство. "Было больно смотреть на нашего ребенка в таком состоянии. Мы молились в надежде на чудо, и в результате оно произошло", – рассказал Гулаб Бай.

Лидер одной из политических партий Пакистана решил взять на себя расходы на лечение Вазиира Ахмада. Он выслал за семьей ребенка машину, чтобы водитель доставил их в поликлинику крупнейшего города страны Карачи. За его лечение уже взялись квалифицированные специалисты.

