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Общество

У младенца вырос нос размером с кокос

Кадр из мультфильма "Карлик Нос"
Пакистанский ребенок Вазиир Ахмад страдает от редкого заболевания – у него вырос огромный нос. Отец не смог оплатить операцию. Тем не менее, контроль над лечением ребенка взял на себя лидер одной из местных политических партий.
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Мать Вазиира Ахмада рассказала, что мальчик родился нормальным, но у него был немного вздут нос. "За несколько месяцев он начал расти с ненормальной скоростью, и сейчас он уже размером с мяч для крикета", – пояснила она. Отметим, что, судя по снимкам, сейчас опухоль на лице младенца уже достигла размеров кокоса.

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По словам женщины, ее сын из-за огромного носа не может нормально питаться. Более того, нос стал настолько большим, что он закрыл правый глаз мальчика, передает The Sun. "Он не может спать, он постоянно кричит от боли", – рассказала мать ребенка.

Родители отводили Вазиира Ахмада к медикам, однако они не смогли помочь мальчику. Они порекомендовали отвезти его в профессиональную клинику и провести операцию, однако отец мальчика оказался не в состоянии оплатить хирургическое вмешательство. "Было больно смотреть на нашего ребенка в таком состоянии. Мы молились в надежде на чудо, и в результате оно произошло", – рассказал Гулаб Бай.

Лидер одной из политических партий Пакистана решил взять на себя расходы на лечение Вазиира Ахмада. Он выслал за семьей ребенка машину, чтобы водитель доставил их в поликлинику крупнейшего города страны Карачи. За его лечение уже взялись квалифицированные специалисты.

Напомним, в начале июля 2017 года хирурги-гинекологи столичной ГКБ №50 прооперировали 150-килограммовую женщину. Они выкачали из тела 20-летней пациентки 23 литра жидкости. Примечательно, что объем операции (область, подлежащая хирургическому вмешательству. – Прим. Ред.) был сведен к минимуму благодаря тому, что новообразование носило доброкачественный характер – жидкость находилась в капсуле, которую можно было удалить целиком.

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 20:55

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