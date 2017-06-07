Изобретено средство от героиновой зависимости

Действие вакцины основано на активации иммунной системы. Благодаря разработке героин не попадает в головной мозг.

Наркотическое воздействие героина можно блокировать. В этом и есть предназначение препарата, разработанного в Научно-исследовательском институте Скриппса (TSRI). Нейтрализующая опиаты вакцина прошла доклинические испытания на приматах.

Результаты опубликовал журнал Американского химического общества. "Исследование подтверждает наши предыдущие данные, полученные при опытах на грызунах, и показывает вакцину в выгодном свете для предполагаемой клинической оценки", – рассказал руководитель исследования Ким Янда.

Вакцина "учит" иммунную систему человека вырабатывать против опиатов антитела. Они нейтрализуют действие молекул наркотика, не позволяя проникнуть в головной мозг. Действие героина нейтрализуется, и эйфория не наступает.

TSRI anti-heroin vaccine found effective in non-human primates https://t.co/DpgwOkUtdN via @EngineeringEvil — Dave (@davebrooker322) 7 июня 2017 г.

Приматы, на которых испытывался препарат, продемонстрировали иммунную реакцию на самые разные дозы героина. Эффект был наиболее заметным в течение первого месяца после вакцинации и длился достаточно долго. Негативных последствий обнаружено не было.

"Мы считаем, что эта вакцина окажется безопасной для человека", – отметили ученые. Компоненты препарата либо уже были одобрены Федеральным агентством по надзору за качеством фармацевтических препаратов и продуктов питания, либо прошли испытания по безопасности.