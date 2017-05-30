Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
Об этом сообщает официальный сайт библиотеки Корнелльского университета. Любители психотропных веществ зачастую являются поклонниками таких культовых коллективов, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Radiohead и The Cure. Вероятно, это связано с динамичным ритмом композиций. Известно, что в состоянии наркотического опьянения меняется восприятие окружающего мира.
Помимо этого ученые определили и любимые фильмы наркозависимых. Это "V – значит вендетта" и "Святые из Бундока".
Впрочем, метод исследования американских ученых вызывает большие сомнения. Новая система машинного обучения позволила проанализировать лайки более 150 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Отмечается, что такой метод с вероятностью до 86 % позволяет определить у интернет-пользователя наличие какой-либо зависимости – от табакокурения до пристрастия к наркотическим веществам.
Ранее музыкальные критики не раз высказывали свои соображения на тему того, почему наркозависимые зачастую уважают рок-музыку, металл и прочие "громкие" жанры. Есть мнение, что среди самих рок-звезд немало тех, кто не раз запятнал свою репутацию историями, связанными с регулярным употреблением наркотиков и алкоголя. Таких образом музыканты подают пример миллионам своих поклонников, многие из которых любят подражать своим кумирам во всем.
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