Ученые нашли необычный способ защиты от кариеса

Испанские ученые сделали вывод, что одним из эффективных способов позаботиться о собственных зубах может быть употребление красного вина. Оказалось, что бактерии, вызывающие проблемы в ротовой полости, в том числе и кариес, не выдерживают контакта с вином.

Испанская исследовательница Мария Виктория Моррено-Аррибас вместе с коллегами провела эксперимент, который доказал это. Специалисты погрузили в данный алкогольный напиток препараты пяти наиболее опасных бактерий, живущих в ротовой полости.

В опыте участвовали актиномицеты, Fusobacterium, которые вызывают хронический перидонтит, два вида стрептококков и анаэробная Veillonella, сообщает РИА ФАН. Бактерии были собраны из человеческой слюны. Сначала им дали развиться на препаратных стеклах, а уже затем подвергли воздействию красного вина, сока, хлоргексидина, воды и 12% раствора этилового спирта.

Результаты удивили ученых. Оказалось, что для бактерий смертельными оказались содержащиеся в вине вещества под названием флаван-3-оли.

Однако влияние вина на человеческий организм довольно неоднозначно. Напомним, специалисты из Всемирного фонда исследований рака и Американского института по изучению рака на основе результатов исследования сделали вывод, что даже небольшая доза спиртного увеличивает риск развития онкологии молочной железы.

Как писали Dni.ru, ранее австралийские ученые подтвердили, что беременным алкоголь противопоказан. Спиртное не только сказывается на интеллекте и психике будущего ребенка, но и способствует формированию у него определенных черт лица.