Врачи нашли способ спасти половину раковых больных

Чтобы повысить выживаемость, пациентам следует вести активный образ жизни и подкорректировать диету. В этом случае вероятность смерти снижается почти вдвое.

Эксперты заявили, что смертность среди раковых больных можно снизить практически вдвое. Работа специалистов из США и Австралии была представлена на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго (США), сообщает The Guardian.

Под наблюдение попали около тысячи больных, у которых был диагностирован рак толстой кишки. Оказалось, что люди, которые дают себе ежедневную физическую нагрузку и едят много фруктов и овощей, отказываясь от мяса и очищенного зерна, меньше рискуют умереть. "Вероятность преждевременной смерти в течение семи лет после диагностирования заболевания сокращается на 42%", – отметили ученые.

Австралийская сторона поделилась с коллегами своими результатами. Пронаблюдав за 300 пациентами с раком молочной железы, эксперты установили: больные, которые регулярно занимаются ходьбой, живут дольше.

Таким образом, две группы ученых независимо друг от друга пришли к одному выводу. Своевременная диагностика, профилактика и лечение плюс диета и спорт заметно продлевают жизнь онкологических больных.