Найдена скрытая опасность загара для детей

Исследователи провели опрос среди родителей на тему вреда загара. Оказалось, многие даже не представляют, какой вред может нанести солнце их ребенку.

Ученые доказали, что загар у детей – это не признак здоровья, а повреждение кожного покрова, которое может привести к серьезным заболеваниям. Однако многие родители на удивление беспечно относятся к этому вопросу.

Сотрудники британской метеослужбы и Национальной службой здравоохранения Великобритании опросили одну тысячу человек, у которых есть дети не старше 11 лет. Каждый 14-й никогда не использовал солнцезащитные средства, а более половины респондентов (53%) не знали, что ультрафиолетовые лучи опасны.

Кроме того, более трети опрошенных (37%) были уверены, что загар является признаком здоровья. Каждый десятый заставляет своего ребенка раздеваться до пояса на пляже, чтобы на коже не оставалось следов от одежды.

Между тем загар опасен не только для детей, но и для взрослых. Результаты последних исследований показали, что долгое пребывание на солнце может вызвать инфаркт или инсульт.

Как писали Dni.Ru, причиной ухудшения здоровья в этом случае является переизбыток витамина D. Специалисты из Университета Копенгагена получили эти выводы, исключив другие факторы риска при анализе здоровья жертв сердечно-сосудистых болезней.