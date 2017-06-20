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Здоровье

Как выжить под палящим солнцем

Фото: GLOBAL LOOK press/Aichinger, T.
Как загорать правильно и что делать, чтобы не мучиться от солнечных ожогов. На вопросы Dni.Ru ответил врач дермато-косметолог.
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Нынешнее лето солнечной погодой пока не радует. А долгожданный отпуск может быть испорчен не только плохой погодой, но и хорошей. Сидеть под дождем, оказывается, полезно для здоровья, а вот под палящим солнцем – вредно. Так, прогулка во время летнего дождя – отличная возможность насытить кожу, потому что благодаря теплому влажному воздуху открываются поры, кожа хорошо дышит и отлично впитывает воду из окружающей среды.

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Влияние солнечных лучей на все живое переоценить невозможно. Без солнца жизни нет. На долю ультрафиолетовых лучей приходится 5% спектра. Но этого более чем достаточно, потому что в больших количествах они становятся смертельно опасными. Как считает врач клиники персональной красоты "Тринити" Ольга Дружинина, в наших широтах ультрафиолетовых лучей даже не хватает.

"А сказать, чего в ультрафиолетовом облучении больше – вреда или пользы невозможно – во всем нужна золотая середина. Солнце излучает несколько видов ультрафиолетовых лучей. Они отличаются длиной волны и по-разному влияют на организм. Для жизни смертельны лучи С. Самые полезные для человека – А и В. Именно они стимулируют выработку витамина D и улучшают самочувствие", – отметила эксперт. Оказалось, что люди с низким содержанием этого витамина имеют большие шансы умереть раньше срока – на 26% выше по оценкам ученых Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США. 

Солнце хорошо лечит кожные болезни – исчезают угри, прыщи и различные воспаления. Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидным свойством и убивают бактерии, вирусы и грибки. С другой стороны, есть серьезное заболевание причиной, которого часто называют именно солнце – рак кожи.

Но недавно ученые выявили странную вещь – процент рака кожи возрастает не столько при усиленном загорании, сколько при применении солнцезащитных кремов. Ольга Дружинина сама подобными исследованиями не занималась, но считает, что заболевания кожи – это прежде всего наследственность, предрасположенность и сниженный иммунитет.

"Много  еще в медицине белых пятен. Не все изучено и до конца не понятно. Почему некоторые люди загорают по несколько раз в год до черноты и ничего с их кожей не происходит, а некоторые один раз выходят на солнце, и их единственная родинка преобразовывается", – заявила она.

По мнению дермато-косметолога, сейчас солнце более активное, чем во времена наших бабушек. А следовать совету "не выходить на солнце после 11 часов" не всегда получается. Если человек приехал в отпуск на неделю – он не удержится и использует пребывание на воздухе по полной программе.

На вопрос, пользоваться или нет солнцезащитными кремами, врач ответила однозначно – пользоваться. "Солнечный ожог запускает ряд воспалительных реакций кожи. Разница при загаре с использованием солнцезащитных средств и без них будет колоссальной. А вот по поводу выбора конкретных кремов лучше всего советоваться с косметологом. На лицо надо наносить только специальные средства для лица – у них меньшая плотность, больше физических фильтров. А средства для тела, нанесенные на лицо, ложатся тяжело, неровно, закупоривают поры и потом  решать проблемы с кожей довольно сложно", – заявила специалист.

Фото: Dni.Ru

В больших дозах солнце, конечно же, наносит вред. И в первую очередь – это солнечный ожог. И все же вряд ли найдется один человек, который хоть раз в жизни "не сгорел". Особенно это относится к людям со светлой кожей, потому что меланин у них вырабатывается хуже.

Как говорит дермато-косметолог, если вы уже "сгорели", очень хорошо помогает Бепантен (производитель Гп Гренцах Продуксионс ГМБХ, Германия) или Пантенол (производитель Байер, Германия). Года два назад появилось кокосовое масло (производитель Индонезия). Оно достаточно нейтральное и не аллергенное. Хорошо лечит и от него не остается никаких следов. Быстро пропадают даже маленькие шрамики. Его свободно можно купить в аптеках или в специализированных магазинах.

Для лечения ожогов можно также использовать масло какао (производитель Ziaja, Польша). Что касается традиционного растительного масла, Дружинина его использовать не рекомендует. "Найти сегодня натуральное растительное масло крайне сложно. А вот сметана – действительно прекрасно помогает. Потому что в ней есть охлаждающий и увлажняющий компоненты. При ожоге нам в первую очередь надо снять боль и жжение – и молочный продукт с этим прекрасно справляется. Мы наносим сметану – кожа успокаивается и на поверхности образовывается пленочка, под которой кожа быстрее восстанавливается", – резюмировала она.

Ну и совет напоследок. Если уж вернулись из отпуска красивым и загорелым – ешьте продукты морского происхождения – креветки, кальмары, белую рыбу, водоросли и морковь – они помогут сохранить загар подольше.  

Автор: Татьяна Туманова20 июня 2017, 20:45

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