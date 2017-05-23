Ученые нашли способ вернуть старикам секс
Качественный секс – залог крепкого здоровья как мужчин, так и представительниц прекрасной половины человечества. Окситоцин, так называемый гормон любви и доверия, положительно влияет на состояние обоих партнеров, утверждают ученые из Института медицинских исследований Макса Планка в Гейдельберге, Германия.
Вещество вырабатывается не только при непосредственном сексуальном контакте. Немалое количество гормона производится во время объятий, поцелуев, ласк. Благодаря этому улучшаются взаимоотношения в паре, купируются боли, а самое главное усиливается связь между женщиной и ее будущим малышом.
Окситоцин также облегчает роды. Он помогает матке сокращаться, что, в свою очередь, успокаивает роженицу.
Иногда у женщин наблюдается такой симптом, как сексуальное отвращение. Его появление может быть связано с некоторыми неприятными событиями, произошедшими в ее жизни. Бороться с ним непросто, но и здесь на выручку приходит окситоцин, входящий в курс гормональной терапии.
Исследователи из Австрии пошли дальше своих германских коллег. В Медицинском университете Вены решили выяснить влияние окситоцина на мужское здоровье. Гормональная терапия способствовала улучшению физического и психического состояний испытуемых, гармонизации отношений в паре, более высокому уровню комфорта при сексуальных контактах. И особенно окситоциновый курс оказался кстати в пожилых парах.
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