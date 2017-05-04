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Здоровье

Почему болит голова

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude
Головную боль можно без преувеличения назвать самой распространенной проблемой, связанной со здоровьем. Наверное, тяжело найти человека, который ни разу ее не испытывал. Dni.Ru расскажут об основных причинах возникновения головной боли и о том, как быстро от нее избавиться.
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"Голова болит, словно раскалывается" – знакомая фраза, которую мы часто слышим от родных, друзей и коллег, да и сами периодически произносим, жалуясь им. А что же конкретно болит при головной боли? Об этом, как правило, никто не задумывается.

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Между тем головная боль не является болевым ощущением нервной ткани мозга, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. Наш мозг не может чувствовать боль, она возникает вследствие воздействия на расположенные в голове и шее девять областей, чувствительных к болевым ощущениям: надкостница черепа, мышцы, нервы, артерии и вены, подкожная ткань, глаза, носовые пазухи и слизистые оболочки.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Самая распространенная причина головной боли – изменение артериального или внутричерепного давления, причем вызвать боль может как пониженное, так и повышенное давление. Почему оно меняется? Факторов, влияющих на деятельность сложнейшей системы кровообращения человека – множество, но больше всего виновато в возникновении головной боли атмосферное давление. Его резкие скачки (более 20 делений ртутного столба за шесть часов) могут заставить схватиться за голову даже абсолютно здорового, но, к примеру, уставшего или перенервничавшего человека.

Почти всегда реагируют на изменения атмосферного давления гипертоники и гипотоники – люди с повышенным или пониженным артериальным давлением. Их даже предупреждают по радио и телевидению во время резкой смены погоды, чтобы они были готовы принять лекарства. Клинические эксперименты показали: частые головные боли, связанные со скачками давления больше опасны для гипотоников, чем для гипертоников. У последней группы людей сосудистая стенка адаптирована к влиянию повышенного давления, поэтому она более устойчива к физическим и химическим факторам. Похмельный синдром также связан с изменением давления и почти всегда сопровождается головной болью.

Фото: GLOBAL LOOK press

МИГРЕНЬ

Очень распространенная причина головной боли в основном у женщин – мигрень. Это серьезное неврологическое заболевание, его наиболее частые и характерные симптомы –  эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы.

Мигрень – это, как говорят врачи, самостоятельный вид головной боли, она проявляется в очень сильной боли и дополнительных симптомах: тошноте, повышенной чувствительности к свету, шуму и запахам, зрительных нарушениях. Во время приступа мигрени у человека могут скакать перед глазами звездочки и зигзаги. При этом отсутствуют серьезные травмы головы, инсульт, опухоли мозга, а интенсивность и пульсирующий характер болей связывают с сосудистой головной болью, а не с головной болью от напряжения.

Интересно, что головная боль при мигрени не связана с повышением или снижением артериального или внутричерепного давления. Основная причина мигрени заложена в генах: это заболевание переходит по наследству, страдают им до 15% населения Земли. Приступы мигрени могут быть спровоцированы стрессом, приемом алкоголя или перенапряжением.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Остеохондроз, сколиоз и другие заболевания позвоночника часто вызывают головные боли. Природа их возникновения кроется в банальном защемлении нервов между позвонками. Taкую гoлoвную бoль называют отpaжeннoй: болeвые oщущeния нa caмoм дeлe пpиcутcтвуют в шee, a нa ткaни гoлoвы oни pacпpocтpaняютcя пo xoду нepвныx вoлoкoн.

Гoлoвныe бoли пpи шeйнoм ocтeoxoндpoзe имeют дocтaтoчнo xapaктepныe пpизнaки: кaк пpaвилo, этo тупaя, дaвящaя бoль в зaтылкe, тeмeннoй и виcoчнoй oблacтях, ecли oнa вызвaнa мышeчными cпaзмaми. Люди, cтpaдaющиe oт cиндpoмa пoзвoнoчнoй apтepии, нaпpoтив, oпиcывaют бoль кaк жгучую и нeпepeнocимую, paзливaющуюcя oт зaтылкa дo виcкoв.


Фото: GLOBAL LOOK press

ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ

Постоянные сильные головные боли практически всегда становятся спутниками инфекционных и воспалительных процессов. Размножение вирусов в клетках эпителия приводит к воспалительным реакциям, которые, в свою очередь, способствуют сужению просвета артерий, питающих мозг. Отсюда – нарушение кровообращения и головная боль.

Грипп, респираторно-вирусные инфекции, менингит, энцефалит, отит, гайморит… Этот список можно продолжать до бесконечности. Все эти заболевания, как правило, сопровождаются головной болью. Стоит особо отметить, что самый коварный диагноз – "менингит". Воспаление оболочек головного мозга очень часто приводит к инвалидности и смерти, поэтому если головную боль сопровождает резкое повышение температуры и сильная рвота, не приносящая облегчения, надо не раздумывая вызывать скорую помощь.

СТРЕСС И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

В наш быстрый век, сопровождающийся не всегда позитивными событиями вокруг нас и в мире в целом, психологические факторы все чаще становятся причиной головной боли. Стресс на работе, в семье, школе, институте и даже в переполненном вагоне метро – негатив, собранный за день, способен вызвать головную боль.

Физическое и интеллектуальное перенапряжение также могут стать причинами боли. Неважно – стоит ли человек у токарного станка в шумном цехе завода или пишет книгу, сидя за столом. В шейном и плечевом отделах возникает напряжение, которое затрудняет поступление крови к мозгу, вследствие этого может возникать головная боль. В перспективе такая работа может довести до остеохондроза: он рано или поздно появится, если постоянно находиться в неудобном положении и перенапрягаться на работе.

Кстати, серьезные физические нагрузки в спортзале тоже могут вызвать сильную головную боль. Особенно это относится к тем, кто занимается силовыми видами спорта – гирей или штангой.

Фото: GLOBAL LOOK press

ТРАВМЫ И ОПУХОЛИ

Долго не проходящая головная боль может свидетельствовать о сотрясении мозга. Очень часто оно остается незамеченным, особенно, если человек находится в нетрезвом состоянии. Но наутро головная боль об этом обязательно напомнит.

При возникновении опухоли в мозгу она создает внутреннее давление на черепную коробку, из-за этого возникает головная боль. Любые опухоли в мозгу очень опасны, даже если они являются доброкачественными, из-за ограниченного пространства они будут давить на мозговые структуры и могут их повредить. При головной боли, которая не проходит или часто возникает в течение долгого времени, стоит обратиться к врачу.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?

Дать универсальный совет для избавления от головной боли, пожалуй, невозможно. Все зависит от причины ее возникновения, характера, интенсивности, очага расположения и прочих факторов. Сегодня на рынке представлены десятки различных анальгетиков, но основные действующие вещества, входящие в их состав, хорошо всем известны. Это – анальгин, парацетамол, аспирин (ацетилсалициловая кислота), ибупрофен. В качестве вспомогательных веществ разные производители используют кофеин, аскорбиновую кислоту, биологические добавки в виде экстрактов лекарственных трав.

Подбор лекарства – процесс индивидуальный. Кому-то с детства от головной боли помогает избавиться аспирин, кто-то привык к парацетамолу, а другие принимают годами старый проверенный цитрамон. Бывают случаи, когда от избавления от головной боли лекарства вовсе не нужны: достаточно пройтись по парку и подышать свежим воздухом.

Фото: Dni.RU

Стоит сказать, что самый популярный препарат от головной боли – анальгин (метамизол натрия) – запрещен в многих странах мира из-за его влияния на уровень лейкоцитов в крови и развития патологических состояний вплоть до смертельного исхода. Народная медицина предлагает лечить головную боль тремя десятками трав, среди которых мята, мелисса, чабрец, клевер и зверобой. Отвары и настои этих растений помогают справиться с недугом. Втирание в виски ароматических масел или бальзамов ("Звездочка", "Доктор Мом") тоже способствует избавлению от головной боли.

Если головная боль возникает слишком часто и не проходит даже после приема лекарств, стоит обратиться к врачу и пройти доскональное обследование. Этот симптом может быть предвестником серьезных заболеваний.

Фото: instagram.com/ksu1122

При выборе любого метода или способа лечения необходимо проконсультироваться с врачом!

Автор: Александр Пельт4 мая 2017, 08:00

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