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Самые опасные страны для здоровья туристов
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Здоровье

Пляжный отдых признали смертельно опасным

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Noyce
Ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) пришли к выводу, что пляжный отдых вреден для здоровья. Более того, согласно исследованиям, он может стать причиной преждевременной смерти.
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Группа специалистов под руководством доктора Дэна Катбертсона изучила влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей. Средний возраст добровольцев – 25 лет.

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Испытуемые во время отдыха носили специальные устройства, предназначенные для измерения их физической активности. В результате эксперимента ученые обнаружили, что у их подопечных во время пляжного отдыха уменьшился объем мышечной массы. А вот жировая прослойка у них увеличилась, в частности, в районе живота, передает Daily Star.

Доктор Катбертсон отметил, что такие изменения могут привести к хроническим нарушениям обмена веществ и преждевременной смерти. Оказалось, что в отпуске туристы не стали изменять своим пищевым привычкам. Вместе с тем их физическая нагрузка снизились более чем на 80%. Испытуемые в среднем делали по 1,5 тысячи шагов в день, тогда как в обычное время – десять тысяч.

По словам Катберсона, результаты эксперимента подчеркивают важность физической активности. Ученый считает, что люди должны как можно больше двигаться и, насколько это возможно, избегать сидячего образа жизни.

Автор: Людмила Фоканова18 мая 2017, 14:14

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