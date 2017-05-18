Пляжный отдых признали смертельно опасным

Ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) пришли к выводу, что пляжный отдых вреден для здоровья. Более того, согласно исследованиям, он может стать причиной преждевременной смерти.

Группа специалистов под руководством доктора Дэна Катбертсона изучила влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей. Средний возраст добровольцев – 25 лет.

Испытуемые во время отдыха носили специальные устройства, предназначенные для измерения их физической активности. В результате эксперимента ученые обнаружили, что у их подопечных во время пляжного отдыха уменьшился объем мышечной массы. А вот жировая прослойка у них увеличилась, в частности, в районе живота, передает Daily Star.

Доктор Катбертсон отметил, что такие изменения могут привести к хроническим нарушениям обмена веществ и преждевременной смерти. Оказалось, что в отпуске туристы не стали изменять своим пищевым привычкам. Вместе с тем их физическая нагрузка снизились более чем на 80%. Испытуемые в среднем делали по 1,5 тысячи шагов в день, тогда как в обычное время – десять тысяч.

По словам Катберсона, результаты эксперимента подчеркивают важность физической активности. Ученый считает, что люди должны как можно больше двигаться и, насколько это возможно, избегать сидячего образа жизни.