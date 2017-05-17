Двухнедельный отказ от спорта грозит смертью

Нам кажется, что нет ничего безобидного в том, чтобы на две недели отказаться от пробежек или походов в тренажерный зал – например, из-за отпуска. Однако британские ученые выяснили, что кратковременный перерывах в занятиях спортом грозит развитием тяжелых хронических заболеваний и даже преждевременной смертью.

Свои выводы исследователи из Ливерпульского университета представили на Европейском конгрессе по ожирению, который проходит в Португалии. Согласно данным британских ученых, всего две недели перерыва в регулярных занятиях спортом могут отрицательно сказаться на здоровье молодых людей.

За это время их мышечная масса может уменьшиться, а метаболизм нарушиться, что грозит развитием сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смертью, сообщает EurekAlert. К таким выводам специалисты пришли, наблюдая за 28 здоровыми, физически активными испытуемыми в возрасте 25 лет.

Все участники прошли всестороннюю диагностику организма в начале исследования и в конце. При этом за время эксперимента они никак не меняли свой рацион питания, а вот количество занятий спортом в течение 14 дней сократили на 80% – с 161 минуты до 36 минут.

Анализы показали, что за это время у испытуемых произошли значительные изменения состава тело – количество мышечной массы уменьшилось. а жировой – увеличилось. По мнению ученых, подобные резкие изменения метаболизма могут привести к развитию серьезных хронических заболеваний и даже смерти. В связи с этим, исследователи рекомендуют молодым людям не бросать походы в спортзал даже на короткое время.