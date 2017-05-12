Как пережить майские холода

С начала мая в Москву пришла аномально холодная погода, с постоянными дождями и мокрым снегом. По словам медиков, такие резкие перемены могут отрицательно сказаться на здоровье метеозависимых граждан.

"Эти перепады температуры – это такой климатический стресс. В майские праздники было больше 20 градусов, а в День Победы шел снег, это тяжело, и наиболее трудно такие условия переносят метеозависимые люди", – пояснила старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

По словам специалиста, несмотря на холод и осадки, наступление весны в целом позитивно повлияло на горожен. "Сейчас увеличился световой день, что очень важно для людей. Все-таки гораздо больше солнца, не такое хмурое небо", – цитирует медика РИА Новости.

По словам Холмогоровой, в дни непогоды особенно сильно страдают метеозависимые люди. Например, у пожилых граждан и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых, бронхолегочных и суставных заболеваний может наблюдаться ухудшение самочувствия, обострение симптомов. Медик подчеркивает, что в такие периоды лучше всего ограничить физические нагрузки, набраться терпения и переждать. Кроме того, очень важен правильный эмоциональный настрой, отмечает эксперт.

"Если киснуть и все время плакать… все болячки придут. А если говорить, что все-таки солнце стало больше светить, утром мы просыпаемся, когда уже светло, вечером можем дольше погулять, тогда и капризы погоды не страшны", – заключила Холмогорова.

