Названы главные причины болезней россиян

Сложности на работе или с работой, нехватку денег и экологию назвали россияне главными причинами своего плохого самочувствия. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Психологи добавляют: есть и другие причины нездоровья.

Каждый третий респондент оценил состояние собственного здоровья как хорошее, 49% россиян чувствуют себя, по их собственному признанию, скорее удовлетворительно, говорится в материале ВЦИОМ. 10% мужчин и почти вдвое больше женщин – 18% – свое самочувствие оценили как плохое.



Причиной неудовлетворительного состояния здоровья россияне в равной мере (по 35%) называют связанный с работой стресс и нехватку средств. И, если волноваться на работе россияне стали заметно меньше (в 2015 году этот показатель был на уровне 47%), то финансовые трудности и связанные с этим переживания как причину болезней указали вдвое больше опрошенных, чем раньше.

"Стресс – это усилитель заболеваний: наиболее тяжело и ярко люди болеют, потому что переживают по всем поводам в своей жизни. У нас принято, начиная с юношеского возраста, не любить свой организм и запихивать туда всякую дрянь: фастфуд, алкоголь и табак. Вот эти три фактора я бы назвал основными, разрушающими здоровье", – цитирует НСН клинического психолога, эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса.

Хочу спать

Но бессонница

Хочу хорошо себя чувствовать

Но мигрень

Хочу веселиться

Но стресс — Ап (@MrMarshalll) 2 мая 2017 г.

Сокрушаются о своем здоровье, но при этом пускают болезнь на самотек всего 4% россиян. Чуть более ответственно к собственному самочувствию относятся треть опрошенных: 35% респондентов уверены, что сами знают как лечиться и поступают соответственно. Сознательных граждан в стране чуть меньше половины: 46% уверенно заявили, что в случае недомогания обратятся в государственные медицинские учреждения. К слову, этот показатель за последние два года не изменился.

"Крайне тревожный факт – большой размер группы самолечения. Опять же, это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти", – считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Как я обожаю самолечение.Гуглить симптомы,выбирать из 83972 болезней свою и подбирать лекарства. Лучше любого квеста, ни на что не променяю — V.Dashkevich (@plenoverano) 4 мая 2017 г.

В министерстве здравоохранения тем не менее считают, что россияне стали внимательнее относиться к собственному здоровью. В этом уверен и Советник Министра здравоохранения Игорь Ланской.

"Современное поколение все ответственнее относится к своему здоровью и предпочитает доверять специалистам. Перед нами стоит задача по созданию доверительного отношения между врачом и пациентом. Не нужно бояться лишний раз обратиться за советом к врачу-иммунологу и эпидемиологу: интересуйтесь, задавайте вопросы, консультируйтесь, чтобы избежать непредвиденных осложнений" – советовал в интервью газете "Известия" Игорь Ланской.