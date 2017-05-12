Медики назвали страшную опасность суши

Португальские гастроэнтерологи предупредили о главной опасности суши. Они установили, что растущая популярность этого блюда в западных странах провоцирует рост паразитарных инфекций.

Специалисты привели в качестве примера один из показательных клинических случаев, произошедших с 32-летним мужчиной. Он обратился к врачам с лихорадкой, продолжавшейся в течение недели, а также болями в животе и рвотой.

Анализ крови показал наличие в его организме воспалительного процесса. Медики не сразу смогли определить причину недомоганий. Это удалось сделать только после того, как мужчина сообщил, что недавно съел суши, сообщает Lenta.ru.

Врачи заподозрили у пациента паразитарное заболевание анизакидоз, вызванное личинками нематод семейства Anisakidae. Они попадают в организм вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой.

На эндоскопическом осмотре специалисты обнаружили на внутренней стенке желудка мужчины прикрепившуюся к ней личинку червя-паразита. После ее удаления состояние здоровья бедняги нормализовалось.

Ученые призывают своих коллег-медиков обращать внимание на характерные симптомы анизакидоза. А потенциальным пациентами специалисты рекомендуют тщательнее выбирать и подготавливать рыбу к употреблению в пищу.