Ученые нашли продлевающие жизнь жиры

Американские генетики выяснили, какие жиры способны продлевать жизнь. Исследование проводилось на кольчатых червях.

Ученые установили взаимосвязь между потреблением червями мононенасыщенных жирных кислот и увеличением продолжительности их жизни. Специалисты изучали метаболическую активность этих существ.

В ходе эксперимента выяснилось, что такая активность у червей наблюдается при нехватке балка H3K4me3. Оказалось, что недостаток этого вещества приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот. В свою очередь, их потребление и влияет на увеличение продолжительности этих существ, сообщает журнал Nature.

Теперь генетики собираются определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на продолжительность жизни человека. Отметим, эти жиры содержатся в таких продуктах, как красное мясо, оливковое масло, а также орехи. Регулярное потребление этих жирных кислот приводит к снижению риск возникновения сердечно-сосудистых патологий и улучшению тонуса сосудов.

Ранее американские ученые нашли элементарный способ замедлить процесс старения. Для этого они посоветовали сократить количество потребляемых калорий, то есть меньше есть. Специалисты выяснили, что сокращение количества потребляемой пищи отдаляет старость.

Как писали Dni.ru, это происходит потому, что рибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления.